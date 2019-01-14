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Хозяева сняли на видео свою храпящую собаку. Животному это не понравилось
15.01.2019 16:27 — Новости Культуры | Tut.by
Золотистый ретривер, который живет в китайской провинции Цзянсу, любит храпеть во сне. Зная об этом, хозяева записали это на видео и решили ему показать. Но животное оказалось умнее людей. Оно просто отказалось смотреть видео и выключило ролик.
Чтобы увидеть этот эпизод, вам достаточно посмотреть первые 14 секунд.
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Золотистый ретривер, который живет в китайской провинции Цзянсу, любит храпеть во сне. Зная об этом, хозяева записали это на видео и решили ему показать. Но животное...
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