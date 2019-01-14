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Птица тайно пробралась на борт самолета и долетела из Сингапура в Лондон. Бизнес-классом!
15.01.2019 17:53 — Новости Культуры | Tut.by
Лететь из Сингапура в Лондон долго. Особенно если ты не пассажир самолета, а обычная птица. Но выход всегда есть,
Пернатая (вид «обыкновенная майна») пробралась на борт заблаговременно и, скорее всего, пряталась в багажном отделении.
За два часа до посадки она появилась в салоне, но вела себя как настоящий джентльмен: устроилась на спинке одного из кресел бизнес-класса.
Проводник попытался поймать ее, но безрезультатно. Справиться с майной удалось только в Лондоне. Сейчас птица находится на карантине.
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Лететь из Сингапура в Лондон долго. Особенно если ты не пассажир самолета, а обычная птица. Но выход всегда есть
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