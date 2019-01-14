Птица тайно пробралась на борт самолета и долетела из Сингапура в Лондон. Бизнес-классом!

Лететь из Сингапура в Лондон долго. Особенно если ты не пассажир самолета, а обычная птица. Но выход всегда есть, пишет Mirror.



Фотографию птицы сделал один из пассажиров и опубликовал в своем фейсбуке. Изображение: mirror.co.uk

Пернатая (вид «обыкновенная майна») пробралась на борт заблаговременно и, скорее всего, пряталась в багажном отделении.

За два часа до посадки она появилась в салоне, но вела себя как настоящий джентльмен: устроилась на спинке одного из кресел бизнес-класса.

Проводник попытался поймать ее, но безрезультатно. Справиться с майной удалось только в Лондоне. Сейчас птица находится на карантине.