«Нас отпустил суд, а мы в наручниках». Опубликовано видео Насти Рыбки и Алекса Лесли после суда

Видео, на котором Настю Рыбку, Алекса Лесли и других фигурантов дела после суда ведут вновь в автозак, опубликовал The Bell.

«Нас отпустил суд, а мы в наручниках. Нас освободили от всех обвинений, а мы в наручниках. Это Таиланд», — комментируют происходящее фигуранты дела о нелегальном секс-тренинге, пока их ведут в автозак.

Как пояснил бывший адвокат Лесли и Рыбки, а сейчас просто юридический советник Натан Финч, подсудимых отвезут в иммиграционную тюрьму, а уже оттуда — депортируют. В тюрьме они могут провести от одной недели до месяца.

Он также подтвердил, что Алекс Лесли (Александр Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) рассматривают возможность депортации не в Россию или Беларусь (Рыбка въехала в Таиланд по белорусскому паспорту), а в одну из стран, с которой у России действует безвизовый режим.

Рыбку, Лесли и еще 8 человек задержали в Таиланде в феврале 2018 года за проведение нелегального секс-тренинга. Тогда Рыбка заявила , что обладает 16-часовой аудиозаписью, на которой люди, имена которых она отказалась назвать, обсуждают детали вмешательства России в выборный процесс в США, и попросила у Вашингтона убежище.

Позже она заявила, что передумала делиться с США этой информацией и отдаст эти записи только Дерипаске.

15 января суд их приговорил к условному сроку. До начала суда они провели в следственной тюрьме 9 месяцев.

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен отсудил у них почти 16 тысяч долларов.