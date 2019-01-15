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«Нас отпустил суд, а мы в наручниках». Опубликовано видео Насти Рыбки и Алекса Лесли после суда
15.01.2019 22:42 — Новости Культуры | Tut.by
Видео, на котором Настю Рыбку, Алекса Лесли и других фигурантов дела после суда ведут вновь в автозак,
«Нас отпустил суд, а мы в наручниках. Нас освободили от всех обвинений, а мы в наручниках. Это Таиланд», — комментируют происходящее фигуранты дела о нелегальном секс-тренинге, пока их ведут в автозак.
Как пояснил бывший адвокат Лесли и Рыбки, а сейчас просто юридический советник Натан Финч, подсудимых отвезут в иммиграционную тюрьму, а уже оттуда — депортируют. В тюрьме они могут провести от одной недели до месяца.
Он также подтвердил, что Алекс Лесли (Александр Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) рассматривают возможность депортации не в Россию или Беларусь (Рыбка въехала в Таиланд по белорусскому паспорту), а в одну из стран, с которой у России действует безвизовый режим.
Рыбку, Лесли и еще 8 человек задержали в Таиланде в феврале 2018 года за проведение нелегального секс-тренинга. Тогда Рыбка
Позже она заявила, что передумала делиться с США этой информацией и отдаст эти записи только Дерипаске.
15 января суд их
Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях
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Как пояснил бывший адвокат Лесли и Рыбки, а сейчас просто юридический советник Натан Финч, подсудимых отвезут в иммиграционную тюрьму, а уже оттуда - депортируют. В...
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