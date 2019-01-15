В СДК-музее агрогородка Бель прошел конкурс «Мисс Беляночка». Были проведены отборочные туры, в финал вышли пять участниц в возрасте от 6 до 9 лет. Им предстояло пройти восемь испытаний: «Грация», «Визитка», «Стихи», «Песни», «Танцпол», «Блюдо», «Рукодельница», «Собери маму на рыбалку». Девочки, в том числе, наряжали мам и делали косметический макияж. Они успешно прошли все испытания.





