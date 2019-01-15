Умерли паны, умерли пани. Что стало с актерами «Кабачка «13 стульев»

В январе 1966 года в Советском Союзе состоялась премьера «Кабачка «13 стульев». Эта передача в корне изменила жизнь многих из тех, кто оказался в ней задействован.

По советским временам это была невероятно смелая и искрометная в своей иронии передача. Советские гражданки ждали каждого выпуска, чтобы посмотреть, в каких нарядах будут щеголять пани из «Кабачка», советские граждане пересказывали в мужских компаниях друг другу шутки находчивых панов, а актеры, исполнявшие роли пани и панов, стали самыми популярными личностями в стране. Так, Михаил Державин, который одно время исполнял роль пана Ведущего, был тогда женат на дочери маршала Буденного. И когда пионеры приходили навестить прославленного маршала, то кричали Державину: «Привет пану Зюзе!».

Передача просуществовала в эфире 15 лет и была закрыта в 1980 году. Многие актеры, игравшие панов и пани, вернулись к театру и кино. А кто-то, потеряв львиную долю славы после закрытия передачи, так и не смог найти себя.

Александр Белявский. Пан Ведущий



Михаил Державин и Александр Белявский (справа). Фото: скриншот видео

Актера Александра Белявского считают родоначальником «Кабачка 13 стульев». Актеру довелось побывать в Польше на гастролях. Там-то он и увидел варшавскую постановку «Кабаре старых панов». С идеей создать нечто подобное на советском ТВ Белявский пришел к режиссеру Театра Сатиры Георгию Зелинскому. Так «Кабачок» появился на свет.

А вместе с ним на экранах телевизоров стал появляться и Александр Белявский в образе пана Ведущего. Правда, в этой ипостаси он трудился не слишком долго. Сначала он передал эстафету Андрею Миронову (но тот продержался лишь несколько выпусков и был исключён из Кабачка — за несовпадение темпераментов. Зрители, как ни удивительно, этот «акт вандализма» поддержали), а затем паном Ведущим стал Михаил Державин.

Сам Белявский не хотел оставаться заложником одного образа, поэтому сосредоточился на кинокарьере. Он стал самым популярным актером дубляжа (например, голосом Александра Белявского всегда говорил Бенни Хилл). В конце 1970-х Белявский сыграл свою самую звездную роль — вора Фокса в кинофильме «Место встречи изменить нельзя». Казалось бы, после такого персонажа режиссёры к актеру должны были в очередь выстраиваться. Но не тут-то было. Слишком яркой оказалась роль Фокса. Так Белявский все-таки стал заложником одного героя — режиссёры видели в нем исключительно бандитов. «Меня это очень расстраивало», — признавался артист. Но продолжал сниматься до тех пор, пока в 2003 году у него не случился инсульт. За несколько месяцев до начала болезни у 71-летнего Александра Белявского и его 53-летней супруги Людмилы родилась долгожданная дочка Сашенька.

Семья Александра Белявского в это время, как никогда, нуждалась в деньгах. Актер изо всех сил старался продолжать работать. Но за 10 лет он смог поучаствовать только в трех проектах, где сыграл в эпизодах без слов.

Белявский очень страдал, что из-за состояния здоровья не может, как ему казалось, достойно обеспечить жену и маленькую дочь. В те годы даже Гильдия киноактеров собирала средства для семьи Александра Белявского.

8 сентября 2012 года Александра Белявского не стало. Что произошло в тот день, до сих пор никто не знает, возможно, он свёл счеты с жизнью.

Ольга Аросева. Пани Моника



Ольга Аросева. Фото: wikipedia.org

Ольга Аросева и ее пани Моника была одной из самых любимых участниц «Кабачка 13 стульев». Удивительно, но история ее героини отчасти пересекается с историей жизни самой актрисы. Согласно сценарию, пани Моника была женщиной замужней, но навсегда влюбленной в пана Профессора.

Ольга Аросева на скуку в личной жизни тоже никогда не жаловалась. Только официально актриса была замужем 4 раза. Про гражданские браки Аросева говорила так: «Их было много». Правда, к концу жизни Аросева признавалась, что, даже живя с кем-то, всегда была одна, так как мужчин она почему-то выбирала слабых.

Единственный, кому актриса была верна всю свою жизнь, — это Театр Сатиры. Хотя и с ним у нее отношения складывались непростые: ролей было то много, то мало, режиссеры то любили ее, то ненавидели, а некоторые коллеги даже не здоровались. Но Ольга Александровна обожала свой театр. Помимо сцены, Ольга Аросева была ведущей нескольких телепрограмм. В последние годы актриса боролась с онкологическим заболеванием. Ее не стало 13 октября 2013 года.

Готлиб Ронинсон. Пан Станислав

Готлиб Ронинсон. Фото: wikipedia.org

Фамилию Готлиба Ронинсона сейчас многие не вспомнят. Но, если увидят фотографию актера, сразу же скажут: «А, так это тот, который в известных кинокартинах снимался!» Он действительно снимался много. Но роли всегда были эпизодические, поэтому работа в «Кабачке 13 стульев» стала для Готлиба настоящим везением. Актер с необычными именем и фамилией запомнился советским зрителям как пан Станислав.

О том, что Готлиб нездоров, знали только близкие друзья и коллеги. Он всегда носил с собой мешочек с таблетками — ведь актер с юношеского возраста был болен эпилепсией. Также мало кто знал, что Ронинсон был безмерно одиноким человеком. Сначала он жил с мамой, а после ее смерти остался на этом свете совсем один. Говорят, что все цветы, которые дарили актеру зрители Театра на Таганке, он приносил домой и ставил в вазу рядом с портретом матери.

25 декабря 1991 года Ронинсон не вышел на работу. Его коллеги забеспокоились, поспешили к нему домой. Дверь вскрыли и увидели лежащего без признаков жизни актёра. В руках он держал таблетку, которую не успел выпить.

На прощании с Ронинсоном его друзья рассказывали, что он заранее заказал для себя могильную плиту на тот случай, если о его похоронах некому будет позаботиться.

Роман Ткачук. Пан Владек



Роман Ткачук в роли Пана Владека (слева). Фото: скриншот видео

Пан Владек, в миру — Роман Ткачук, также был выходцем из Театра Сатиры. Кстати, за роль в «Кабачке» актер в 1976 году получил звание «Заслуженного деятеля культуры Польши». Правда, после «Кабачка» в кино Романа звали не так часто, поэтому он сосредоточился на работе в театре. Его супругой была актриса Театра Сатиры Майя Гнездовская. В начале 1990-х женщина заболела, у нее начались провалы в памяти, психические срывы. Она часто лежала в больнице. 9 января 1994 года Роман привез супругу домой. А 10 января ее не стало. Через несколько часов скончался и сам Роман. О причине смерти актера его родные и близкие предпочли умолчать.

Спартак Мишулин. Пан Директор

Спартак Мишулин. Фото: wikipedia.org

Знаменитому актеру Спартаку Мишулину в «Кабачке 13 стульев» досталась роль пана Директора. В отличие от многих участников «Кабачка», и вне телепередачи популярность Мишулина только возрастала. Так, актер снялся во многих картинах, по которым зрители запомнили Мишулина не меньше, чем по самому «Кабачку», — это «Белое солнце пустыни», «Достояние республики». А ещё Спартак Мишулин почти 40 лет выходил на сцену Театра Сатиры в роли друга всех детей Карлсона.

Спартака Мишулина не стало 17 июля 2005 года. После удачно проведенной операции на сердце актеру внезапно стало плохо, у него начали отказывать органы. Спустя 12 лет после кончины имя Спартака Мишулина снова замелькало на страницах СМИ и интернет-порталов. Молодой человек Тимур Еремеев заявил, что является внебрачным сыном актера (до этой поры в родственниках у Мишулина значились только супруга Валентина и дочь Карина). И вдова, и дочь решили, что такими заявлениями Тимур Еремеев затронул честь и достоинство Мишулина, и подали в суд на молодого человека. Но иск был отклонен. Тимур же прошел ДНК-тест и доказал свое родство со Спартаком Мишулиным.