В Давид-Городке открылся балетный класс, или Большое дело ради маленьких людей

















































В минувшее воскресенье в Давид-Городокском доме культуры не было где яблоку упасть. В зрительном зале собрались маленькие танцоры, их родители, бабушки и дедушки. Все с волнением ждали приезда высокого гостя – всемирно знаменитого балетмейстера, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, руководителя Имперского Русского балета Гедиминаса Таранды.

В Давид-Городке он не впервые. В июле прошлого года Гедиминас приезжал, чтобы подписать соглашение об открытии балетного класса. Это событие можно смело назвать сенсацией, ведь это первый балетный класс в Беларуси. А возможно это стало благодаря межкультурному диалогу между Давид-Городком и поселением Марушкинское города Москвы, который ведётся уже два с половиной года.

И вот Гедиминас входит в зрительный зал, срывая бурные аплодисменты присутствующих.

— Душа радуется, когда вижу эту красоту, — с трепетом обратился Гедиминас. – Мне приятно осознавать, что наша задумка осуществилась. Но даже не думал, что будет столько желающих. Ведь занятия танцами – это огромный труд и не каждый ребёнок может его выдержать. Молодцы и родители, которые поддерживают своих детей. Есть желание двигаться дальше. Чтобы вы могли увидеть великолепие балета, летом мы хотим приехать сюда с артистами Имперского Русского балета.

Это заявление зрители встретили с восторгом. Местное руководство, которое приняло активное участие в создании класса, пообещало помочь в реализации этой, на первый взгляд, фантастической идеи. На торжественное мероприятие прибыли начальник областного управления культуры Сергей Борисович Панасюк и начальник Столинского районного отдела культуры Василий Андреевич Заруба.

— Когда в июле в кабинет зашёл Гедиминас Таранда, я сразу не поверил своим глазам, — вспомнил Сергей Борисович. – Безусловно, всегда сложно начинать что-то новое, но в данном случае первый блин не оказался комом. Балетный класс открыт и, глядя на этих детишек, которые сейчас волнуются перед первым выступлением, понимаешь, что всё было не зря.

Уроженец Давид-Городка Герой России Александр Даркович со сцены поблагодарил всех, кто был причастен к этому событию. И особенно Анну Чмуневич – руководителя, которая не побоялась ответственности и смело взялась за это дело. Он также вручил ей сертификат о том, что она прошла обучение на курсах хореографом при Академии балета имени Гедиминаса Таранды.

— Не скрою, я очень волнуюсь, ведь мне впервые выступать перед такой большой аудиторией, — взяла слово Анна. — А ещё больше переживала, когда мне предложили возглавить балетный класс. Но мои волнения оказались напрасны, ведь со мной были люди, которые поддерживали и верили в меня. Хочу от всей души поблагодарить Александра Васильевича Дарковича, Гедиминаса Таранду и его супругу Анастасию, которая провела со мной мастер-класс в Москве. Спасибо директору Дома культуры Михаилу Владимировичу Шикунцу, который также поддержал меня и помог с местом для занятий. И, конечно, спасибо моей маме Марии и дедушке Григорию, сёстрам, которые верили в меня и не давали ни минуты усомниться в том, что у меня всё получится.

Когда начался набор в группу, я не ожидала, что будет столько желающих. Звонили и записывались не только из Давид-Городка, но из Хорска, Ремля, Ольшан. В итоге сейчас в балетном классе занимаются 82 ребёнка в возрасте от 5 до 7 лет, которые поделены на четыре группы. Занятия проходят два раза в неделю. Безусловно, каждый ребёнок – это отдельный мир, поэтому я стараюсь находить подход к каждому. Хочу сказать моим воспитанникам спасибо, ведь они своими искренними эмоциями дают мне вдохновение и силу работать.

Сейчас нас ждёт переезд в новое помещение, которое находится в средней школе № 2 Давид-Городка. Этому содействовало Брестское областное управление культуры, Давид-Городокский городской исполнительный комитет, Давид-Городокский электромеханический завод и, конечно, дирекция самой школы.

Девочки и мальчики поднялись на сцену, они сами так долго ждали этого момента. Объявлял каждый номер лично Гедиминас и поддерживал малышей. Надо было видеть радость детей, когда им аплодировал весь зал!

После выступления все вместе поехали в среднюю школу № 2 Давид-Городка, где открытия ждал новый балетный класс. Блестели огромные зеркала и хореографические станки, на которых будут заниматься дети в будущем. Ленточку перерезали Гедиминас Таранда, Александр Даркович и председатель Давид-Городокского горисполкома Вячеслав Стадник.

Дальше артист провёл мастер-класс. А также с удовольствием фотографировался с детьми и родителями.

Несомненно, что это событие войдёт в историческую книгу Давид-Городка. Ведь это большое дело ради маленьких людей – нашего будущего поколения, которое, как выразил уверенность Гедиминас, спустя годы будут вспоминать, что они первыми занимались у балетного станка. И кто знает, может кто-то из этих ребят в будущем прославит нашу страну как знаменитые артисты балета? Ведь у мечты есть уникальное свойство сбываться.

Анна МЕЛЬНИК

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