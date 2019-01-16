«Народная» карта районов Витебска. Где находятся Москали, Клины и Терехи

Терехи, Себяхи, Москали, Марковщина… Если эти слова не кажутся вам странными, значит вы родились в Витебске или живете здесь уже достаточно давно. Для неместных спонтанная встреча на Терехах или Пятом коммунальном может стать серьезной проблемой, потому что таких названий на карте города нет, а есть улица Терешковой и улица Карла Маркса. «Витебский курьер» составил «народную» карту городских районов.



Инфографика Анастасии Вереск

Откуда взялись все эти странные названия? Некоторые из них повторяют вполне привычные и понятные названия улиц, другие выглядят странно.

Москали

Район находится за Юрьевой горкой и Полоцким рынком. К нему относятся улицы Городокские, Полоцкие и улица Титова. Здесь селились русские переселенцы-старообрядцы (в народе — москали), поэтому за районом закрепилось такое название.

Терехи, Карлуха, Бровка (Бровки), Черняховка, Клины и Луга

Народная топонимика только повторяет настоящие названия улиц. Соответственно это улицы Терешковой, Карла Маркса, Петруся Бровки, проспект Черняховского, Клинические и Луговые.

Пятый коммунальный

Район в начале улиц Максима Горького и Академика Павлова. Такое название ему дал знаменитый дом-коммуна (или 5-й коммунальный дом).

Марковщина

Иногда Марковщиной называют весь район, расположенный вдоль улицы Максима Горького, но местные жители предпочитают разделять его на Пятый коммунальный, Марковщину, ТЭЦ и ДСК.

Район получил название совсем не от улицы Карла Маркса (эту территорию называют Карлухой), а от Маркова монастыря. В начале ХХ века здесь была монастырская слободка — Марковская.

Никрополье

Безрадостное название, которое «роднит» его со словом «некрополь» (город мертвых), досталось району от деревни Никрополье, когда-то располагавшейся на этом месте.

О других народных названиях в Витебске читайте здесь и здесь .