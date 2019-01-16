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«Народная» карта районов Витебска. Где находятся Москали, Клины и Терехи
17.01.2019 08:46 — Новости Культуры | Tut.by
Терехи, Себяхи, Москали, Марковщина… Если эти слова не кажутся вам странными, значит вы родились в Витебске или живете здесь уже достаточно давно. Для неместных спонтанная встреча на Терехах или Пятом коммунальном может стать серьезной проблемой, потому что таких названий на карте города нет, а есть улица Терешковой и улица Карла Маркса. «Витебский курьер»
Откуда взялись все эти странные названия? Некоторые из них повторяют вполне привычные и понятные названия улиц, другие выглядят странно.
Москали
Терехи, Карлуха, Бровка (Бровки), Черняховка, Клины и Луга
Народная топонимика только повторяет настоящие названия улиц. Соответственно это улицы Терешковой, Карла Маркса, Петруся Бровки, проспект Черняховского, Клинические и Луговые.
Пятый коммунальный
Район в начале улиц Максима Горького и Академика Павлова. Такое название ему дал знаменитый дом-коммуна (или 5-й коммунальный дом).
Марковщина
Иногда Марковщиной называют весь район, расположенный вдоль улицы Максима Горького, но местные жители предпочитают разделять его на Пятый коммунальный, Марковщину, ТЭЦ и ДСК.
Район получил название совсем не от улицы Карла Маркса (эту территорию называют Карлухой), а от Маркова монастыря. В начале ХХ века здесь была монастырская слободка — Марковская.
Никрополье
Безрадостное название, которое «роднит» его со словом «некрополь» (город мертвых), досталось району от деревни Никрополье, когда-то располагавшейся на этом месте.
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Для неместных спонтанная встреча на Терехах или Пятом коммунальном может стать серьезной проблемой, потому что таких названий на карте города нет.
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