Вот это экономия времени! Многоженец поселил трех женщин в соседних домах

Любвеобильный китаец по фамилии Чжан вступил в брак. А потом еще раз и еще раз. Разумеется, такая напряженная жизнь здорово утомляла его, поэтому мужчина решил сэкономить время и купил три квартиры в соседних домах, пишет odditycentral.com.



Фото: odditycentral.com

Чжан работал агентом по недвижимости, поэтому не нуждался в деньгах и обеспечивал всех своих жен и детей (в каждом из браков родилось по одному ребенку).

Счастье Чжана закончилось в 2017 году. Его вторая жена обнаружила его переписку с другой женщиной, проследила за ним (благо идти было недалеко) и узнала о существовании первой жены. Вскоре была обнаружена и третья женщина.

В суде Чжан заявил, что не знал о запрете на многоженство. Разумеется, ему не поверили, ведь хитрец специально устроил свадьбы в разных провинциях страны. Он сделал ставку на то, что компьютерные базы данных не являются общими.

В итоге первая жена развелась с Чжаном, а вторая и третья подали на него в суд. При этом они заявили, что он был хорошим супругом. Например, всегда мыл посуду после еды.

Чжану угрожает до двух лет тюрьмы. Как заявил мужчина, после освобождения он надеется наладить отношения с кем-то из женщин.

— После того как я выйду, посмотрю, кто может простить меня, и буду с ней.