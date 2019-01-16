ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вот это экономия времени! Многоженец поселил трех женщин в соседних домах

17.01.2019 15:07 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Любвеобильный китаец по фамилии Чжан вступил в брак. А потом еще раз и еще раз. Разумеется, такая напряженная жизнь здорово утомляла его, поэтому мужчина решил сэкономить время и купил три квартиры в соседних домах, пишет odditycentral.com.


Фото: odditycentral.com

Чжан работал агентом по недвижимости, поэтому не нуждался в деньгах и обеспечивал всех своих жен и детей (в каждом из браков родилось по одному ребенку).

Счастье Чжана закончилось в 2017 году. Его вторая жена обнаружила его переписку с другой женщиной, проследила за ним (благо идти было недалеко) и узнала о существовании первой жены. Вскоре была обнаружена и третья женщина.

В суде Чжан заявил, что не знал о запрете на многоженство. Разумеется, ему не поверили, ведь хитрец специально устроил свадьбы в разных провинциях страны. Он сделал ставку на то, что компьютерные базы данных не являются общими.

В итоге первая жена развелась с Чжаном, а вторая и третья подали на него в суд. При этом они заявили, что он был хорошим супругом. Например, всегда мыл посуду после еды.

Чжану угрожает до двух лет тюрьмы. Как заявил мужчина, после освобождения он надеется наладить отношения с кем-то из женщин.

— После того как я выйду, посмотрю, кто может простить меня, и буду с ней.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любвеобильный китаец по фамилии Чжан вступил в брак. А потом еще раз и еще раз. Разумеется, такая напряженная жизнь здорово утомляла его, поэтому мужчина решил...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Людмила Гродицкая и Ольга Граговская награждены премией имени Александра Дубко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика