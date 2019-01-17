



Более 1,5 тысячи белорусских детей приняли участие в XXV республиканской благотворительной акции “Рождественская ёлка – наши дети”.

Традиционно для участия в мероприятиях приглашают талантливых детей и подростков из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. И 82 учащихся из Столинского района, в том числе шесть воспитанников социально-педагогического центра, посетили баготворительный новогодний праздник.

Благотворительная акция проходила в Белорусском государственном цирке. Здесь всех ожидало грандиозное цирковое шоу от “Бриллиантового цирка Якутии”. Ребята увидели уникальное представление “Тепло вечной мерзлоты”, сочетающее в себе удивительный национальный колорит с битвами шаманов, сложнейшими и захватывающими дух акробатическими трюками, полетами под самым куполом, чудесами якутских эквилибристов. Порадовали ребят выступления обитателей тундры: северных оленей, песцов, лисиц и собак-лаек. Каждый юный участник традиционно получил сладкий подарок.

Все ребята испытали море впечатлений, зарядились положительными эмоциями и выражают огромную благодарность председателю райисполкома Протосовицкому Григорию Васильевичу, заместителю председателя райисполкома Сидоревичу Сергею Фёдоровичу, начальнику отдела по образованию Вечорко Александру Николаевичу, заместителю начальника по образованию Васьковец Елене Васильевне, председателю Столинской организации Белорусского проф-союза работников образования и науки Максимовичу Анатолию Капитоновичу, директору филиала «Автомобильный парк № 12 г. Столина» Головачу Юрию Григорьевичу и всем, кто организовал такую замечательную поездку.

Наталья АНДРЕЙКОВЕЦ, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Ольгомельский УПК ясли-сад СШ»





Рождество – праздник семейный, радостный, со своими традициями. Лядецкий учебно-педагогический комплекс – весёлая и дружная семья. Одной из наших традиций стали рождественские встречи с ветеранами труда.

14 января с участием профкома учреждения и учащихся под руководством педагога дополнительного образования Рудько Каролины Александровны было подготовлено театрализованное представление «А у нас Коляда…». Ребята показали обряд колядования в агрогородке Лядец, пели песни и гадали. Атмосфера праздника была по-домашнему теплой и уютной.

Общение с нашими ветеранами всегда приносит обоюдную радость и положительные эмоции. Можно уверенно сказать, что бывших учителей не бывает. Блеск глаз, неподдельный интерес к школьной жизни, живое общение ветеранов с учащимися в очередной раз преподали нам урок позитива и творчества. Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваш опыт и советы, за то, что вы с нами!

Людмила СКРЕБЕЦ, учитель иностранного языка, председатель профкома





Рождественские встречи – так называется праздник церковного песнопения, который шестой раз проходит в нашем районе после Рождества Христова.

Первый адрес его приписки был в Рубле, когда в местный Дом культуры приезжали церковные хоры из разных сёл Столинщины. В этом году по благословению благочинного церквей Столинской округи протоиерея Григория Кожановского местом встречи стал Дом культуры в Давид-Городке.

…В зале нет свободных мест, а пришли преимущественно люди пожилые и школьники. К ним обращается со словами поздравления благочинный отец Григорий. Он желает всем здоровья и душевной радости.

На сцену выходят участники воскресной школы Давид-Городка, которые подготовили литмонтаж. Их сменяют ребята сводного праздничного детского хора приходских храмов Столинского благочиния при церкви иконы Казанской Божьей Матери г. Давид-Городка, которым руководит Валентина Михайловна Лемеза. Дети исполняют песни рождественской тематики, в которых славят Рождество Иисуса Христа, и воспевают лучшие человеческие качества. Они радуют зрителей и танцем «Снежинок» в красивых белых нарядах. Присутствующие тепло благодарят маленьких артистов.

На смену ребятам на сцену поднимаются церковный хор храма иконы Казанской Божьей Матери, церковный хор храма архистратига Михаила из аг. Ремель. Зрители тепло благодарили и детский хор из аг. Ольшаны при храме Параскевы Пятницы.

Образчики ангельского пения показали участники церковного хора храма Святителя Луки г. Столина. Зрителей приветствовали и настоятели церквей отец Николай из аг. Ремель и отец Василий из Столина.

К сожалению, в Давид-Городок не смогли приехать ещё несколько хоров, которых приглашали и которые готовились к выступлению. Но, как сказал при закрытии встречи благочинный отец Григорий, будем надеяться, что через год в городе над Горынью соберётся ещё больше коллективов.

Валентина МИРОНОВИЧ





Заключэннем каляднага тыдня ў дзяржаўнай установе дашкольнай адукацыі “Стружскі яслі-сад” стала правядзенне фальклорнага свята “Добры вечар, шчодры вечар…”, якое падрыхтавалі сумесна педагагічны калектыў, выхаванцы і іх бацькі.

Музычная зала была аформлена ў выглядзе вясковай хаты, аздоблена вышыўкамі мясцовых вышывальшчыц. Гаспадары – Лявон з Лявоніхай і іх тры дачкі накрывалі святочны стол беларускімі стравамі – куццёй, дранікамі, грыбамі, селядцамі, супам з клёцкамі, бабкай, пірагамі (якія, дарэчы, прыгатавалі бацькі!), гукалі мароз, чакалі шчадроўшчыкаў.

У ролі шчадроўшчыкаў выступілі выхавальнікі, памочнікі выхавальнікаў і дзеці кожнай групы, апранутыя ў беларускія касцюмы. Яны падрыхтавалі заклічкі, песні, гульні, імправізаваныя сцэнкі, ігру на музычных інструментах, танцы, пажаданні, за што атрымалі ад гаспадароў багатыя пачастункі – каўбасу, сала, сыр, цукеркі, печыва, пірог, грошы.

Разам са шчадроўшчыкамі ў хату заходзілі і Зорканоша, які зычыў светлага жыцця, і Механоша, які збіраў пачастункі, зычыў багатага стала, і шкадлівая Каза, якая валілася на падлогу быццам у непрытомнасці і ўставала ад бразгатання грошай, і Цыганка, якая варажыла на картах, прадказваючы будучыню, і Мядзведзь – прадказальнік, які паказваў, чым будуць займацца гаспадары ў наступным годзе.

Адметным стала тое, што шчадроўныя песні не паўтараліся, спяваліся на беларускай мове.

Хочацца выказаць падзяку ўсім удзельнікам свята.

Алёна КАСЦЮК, загадчык дзяржаўнай установы дашкольнай адукацыі “Стружскі яслі-сад”