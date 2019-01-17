Карнавал роботов и «человек-батарейка». Топ-3 в афише Витебска в выходные

В эти выходные Витебск уже в 34-й (!) раз примет престижный международный конкурс спортивных танцев. А еще горожан ждут две оригинальные выставки: на одной пройдет карнавал роботов (из диковинок — зеркало «Селфибот» и фруктовое пианино), на второй — занимательно расскажут о законах физики и покажут «человека-батарейку» и шар-плазму.

«Карнавал роботов»



Фото: vk.com/karnavalrobotov

Где: ТЦ «Greenцентр» (ул. Чкалова, 35)

Когда: до 10 марта, ежедневно с 10.00 до 21.00

Билеты: будний день: взрослым (от 14 лет) — 10,9 рубля, детям (3−14 лет) — 8,9 рубля; выходной день: взрослым — 12,9 рубля, детям — 10,9 рубля. Детям до 3 лет — бесплатно. Дети до 14 лет могут посетить выставку только в сопровождении взрослого.

На выставке представлены 57 роботов из Канады, США, Японии, России, Великобритании, Кореи, Норвегии и других стран. Разместятся они в огромном зале — площадью 700 кв.м.

Робот-аниматроник Элвис Пресли исполнит свои лучшие хиты, ПромоБот Михаил обладает отличным чувством юмора, бродячий робот-музыкант Деверяка знает удивительные истории, а Искандер зажигательно танцует.

Со всеми героями выставки можно разговаривать, трогать их, отдавать им команды и соревноваться с ними. Роботами можно даже управлять — силой мысли, взмахом руки, просто улыбкой.

Подробнее — здесь . Справки по телефону: +375 29 392−81−98.

Выставка «Музей «ЭКСПИРИмЕНтуС»



Фото: expirimentus.by

Где: Музей истории частного коллекционирования (пр. Фрунзе, 13)

Когда: до 11 марта, с 10.00 до 18.00 (вторник — выходной)

Билеты: взрослым — 5 рублей, студентам — 4,5 рубля, школьникам — 4 рубля, детям от 3 до 7 лет и группам более 7 человек — 3,5 рубля.

На выставке наглядно демонстрируются законы физики, природные явления, оптические иллюзии, принципы работы технических устройств. Здесь есть шар-плазма, мост да Винчи, электрофорная машина, «человек-батарейка», маятник Ньютона, трансформатор Тесла, прототип вечного двигателя и т.д. Экспонаты можно трогать, крутить и нажимать.

Подробнее — в группе и по телефону: 8212 60−15−21.

Конкурс «Витебская снежинка»



Фото: Игорь Матвеев

Где: КЗ «Витебск» (парк Фрунзе, 1)

Когда: 19−20 января, концерты в 10.00, 14.00, 18.00

Билеты: 5−12 рублей (кассы: 8 0212 63-93-92, 8 0212 35-91-25, 8 0212 27-23-39)

Международный конкурс по спортивным танцам «Витебская снежинка» пройдет уже в 34-й раз. Заявки на участие в турнире подали танцоры более чем из 10 стран. Конкурс пройдет среди пар разных возрастных категорий. Традиционно участники продемонстрируют мастерство в европейской и латиноамериканской программах. Кроме того, в этом году впервые пройдут командные соревнования по программам «стандарт» и «латина» в категории «молодежь».

Спортивные танцы — прекрасное зрелище! Квикстеп, вальс, танго и джайв — даже в одних этих названиях слышится музыка. Приходите поболеть за конкурсантов и просто посмотреть на красивых людей.