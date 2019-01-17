КРАЙ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ

Над этим краем витает бессмертный образ великого национального поэта не только белорусской земли, но всего славянского мира – Янки Купалы. И хотя родиной Песняра является знаменитая деревня Вязынка, на Молодечненщине, Логойский край можно по праву назвать землей Купалы, ведь здесь столько мест, непосредственно связанных с его жизнью и творчеством. Это и Беларучи, где учился Ясь Луцевич, это Косино, Селище, Прудище, где отец поэта Доминик Луцевич работал с семьей на арендованной земле. И наконец - Окопы, где в течение 20 лет жила мать поэта Бенигна Ивановна. Сюда, в укромный уголок, в свои “пенаты”, любил приезжать поэт, чтобы отдаваться творческому вдохновению. Именно в Окопах написал Купала свои лучшие произведения, в числе которых драма “Разбросанное гнездо”, комедия “Павлинка”, поэмы “Бондаровна”, “Могила льва”, “Она и я”, свыше 70 стихотворений.

С Логойщиной связано имя одного из основателей белорусской прозы, сатирика и юмориста Ядвигина Ш., который жил в деревне Карпиловка. Личность драматической судьбы и искренней души, неутомимый труженик, он прошёл тернистый путь белоруского правдолюбца, был духовным учителем Янки Купалы и сыграл большую роль в становлении творчества великого Песняра.

Яркой звездой на литературном небосклоне Логойщины светит имя Змитрока Бядули, уроженца деревни Посадец. Его творчество широко известно со школьных учебников. Он утверждал себя прежде всего как прозаик. И вместе с тем З. Бядуля проявил себя и как выдающийся поэт высокого художественного мастерства. Его стихам присущи тонкое настроение, проникновенность чувств и лирическая взволнованность.

Плеяду поэтов-земляков старшего поколения достойно дополняет Леопольд Родевич. В его личности тесным образом сочетаются борец за народное счастье и автор пламенных, бунтарских стихотворений.

В когорте писателей-земляков видное место занимает народный поэт Беларуси Нил Гилевич, уроженец деревни Слобода, что около древней Гайны. Нил Семёнович проявил себя как многогранно талантливый созидатель. Он известный ученый-фольклорист, переводчик произведений славянских поэтов, в своих публицистических статьях предстает как гражданин-патриот. И все же Н. Гилевич прежде выдающийся поэт, автор десятков сборников стихов и поэм.

Нельзя не вспомнить и известного писателя Ивана Николаевича Пташникова, который родился в деревне Задроздье. Его повесть “Тартак” просвящена трагической судьбе деревни Дальва, сожжённой фашистами в 1944 году, а роман для взрослых “Олимпиада” является одним из лучших романов во всей истории белорусской литературы.

Известно на Логойщине имя писателя Николая Семёновича Гиля, брата Нила Гилевича. Он никогда не порывал связи с родной деревней и поэтому в его произведениях звучит тема белорусской деревни, её трудолюбивых людей и тех наших соотечественников, которые не забывают кто они и откуда, памятью возвращаются к своим истокам.

Земля Логойщины живила талант Галины Коржаневской в начале ее творческого пути. Именно здесь, в деревне Янушковичи, получила школьное образование. Начинала свою трудовую, учительскую деятельность в Плещеницах. И совсем не случайно, что Галина Анатольевна постоянно принимает участие в традиционном форуме молодых поэтов Минщины, который проходит в Купаловских местах, по соседству с Акопами.

Уроженец деревни Карпиловка Сергей Давидович может гордиться не только тем, что он близкий земляк Янки Купалы, но достойно продолжает славные литературные традиции Логойщины. Как верный сын своего Отечества, родного уголка, который питает творческое вдохновение, С.Давидович плодотворно работает на ниве поэзии, также как и в прозе, в жанре коротких рассказов, юморесок.

Писатель родом из детства, так определяется творчество Михаила Николаевича Зарембо, который в своих произведениях, через детские судьбы, показал проблемы воспитания подрастающего поколения, выступал как бескомпромисный защитник маленького человека.

Достойно представляют поэтическую Логойщину не менее талантливые наши земляки. Среди них Валерий Александрович Максимович, который не только исследует историю белорусской литературы ХХ столетия, теоретические проблемы белорусского модернизма, творчество классиков белорусской литературы, но и с большим успехом пишет стихи. Его поэзия созвучна дню сегодняшнему: она захватывает широкие пласты жизни, характеризуется открытостью и искренностью, непосредственностью и доверчивостью интонаций, философским углублением в непростые проблемы современности.

В плеяде других писателей выделяется Николай Захаренко, который давно выбрал местом своего жительства периферийную деревню Швабы. Здесь, вдали от городского шума и суеты, ему легко думается и плодотворно пишется. Поэтические произведения Н.Захаренко отличаются глубинной народностью, песенностью и философичностью. О многом говорит тот факт, что отдельные стихи поэта печатались на страницах ведущих литературных изданий. Кроме того Н.Захаренко приобрел известность и как талантливый прозаик и драматург, его комедия “Поехали!” имела успех в академическом театре имени Янки Купалы.

С благословения и при поддержке Н.Захаренко имела творческий взлет его воспитанница из той же деревни Швабы Инга Горовая. Будучи школьницей она прекрасно заявила о себе на областном творческом слете-семинаре молодых поэтов. Ее талант заметил и высоко оценил один из руководителей семинара поэт Сергей Законников. Получив высшее лингвистическое образование, И.Горовая закончила аспирантуру при Национальной академии наук, защитила кандидатскую диссертацию на тему “Англоязычная поэзия в переводах на белорусский язык” и плодотворно занимается переводческим делом.

Надежно породнился с Логойском и уроженец полесской деревни Губоревичы Хойникского района Николай Лещун. За плечами у него богатый жизненный опыт и весомое поэтическое творчество. После окончания Минского института иностранных языков работал по специальности в Высшей школе милиции (сейчас академия). С 1984 года учительствует в районном центре. Поэтический талант у Н. Лещуна пробудился еще в студенческие годы. Занятый хлопотным учительским делом, в свободную минуту отдается творческому вдохновению, совершенствует поэтическое мастерство. В его творческом багаже - сотни стихов, лучшее из написанного составило содержание двух поэтических сборников, на подходе третий.

Именно М. Лещун оказал благотворное влияние на способного юношу из Плещениц Сергея Рабчуна, помог вовсю раскрыться его таланту. В лице С.Рабчуна Логойщина заполучила замечательного созидателя, самобытного поэта-лирика, который при более благоприятных обстоятельствах мог бы стать автором не одного сборника поэзии.

Весомо поэтическое творчество и у Александра Рогачева из деревни Янушковичи. У Александра - чуткая, возвышенная душа, поэтическое видение мира, он наделен способностью в обычных на первый взгляд явлениях и предметах увидеть красоту, которая воплощается в поэтические формы, им свойственна напевность, метафоричность.

С самого детства, которое пришлось на годы военного лихолетья, начал пробовать свои силы в стихосложения Николай Тонкович, человек непростой жизненной судьбы. Уроженец села Дашки, ограниченный в физических возможностях, нашел в себе силы, чтобы преодолеть выпавшие на его долю невзгоды, подняться над обыденностью и реализовать творческие задатки. Переехав в Минск, устроил свою личную жизнь, с поэтическим творчеством не порывал. Высоко оценил талант М.Тонкавича Нил Гилевич, поспособствовав опубликованию в газете “Звязда” изрядной подборки стихов земляка.

Почувствовал поддержку Н.Гилевича начале творческого пути и Эдуард Гроховец, когда он, уроженец села Булахавка, молодой колхозный шофер, уверенно заявил о себе как начинающий поэт, стихи которого печатались в Логойской “районке”. Рукопись первого сборника Э.Гроховца, на то время уже учителя со Смолевиччины, по-казенному отклонила редакция. Тем не менее Эдуард продолжал писать до последних дней своей жизни. Его поэтическое наследие увидело свет: при содействии надежного друга в 2001 году вышел в свет сборник “Возвращение” с предисловием Н.Гилевича.

Немалую роль в творческом становлении местных литераторов сыграла районная газета. На протяжении нескольких десятилетий на страницах районной газеты регулярно выходит тематическая страница с произведениями местных авторов. В настоящее время на базе Логойской центральной районной библиотеки действует литературное объединение “Рунь”. В уютном читальном зале периодически собираются те, кто дружит с музой, чтобы в дружеском кругу поделиться самым заветным, услышать слова поддержки, разумные советы. Проходили здесь презентации сборников членов объединения Николая Лещуна, Нины Киселевой, Галины Мороз, Надежды Мяделец, Владимира Полупанова, рано ушедшего из жизни Евгения Гончаренко. Также презентовался сборник стихов Валерия Максимовича “Мятежный исповеди скрижали”. Хорошие отзывы на свои произведения услышали на таких встречах Любовь Ходневич, Алина Савицкая, Ольга Вербицкая, Елена Мастерова, Валентина Корзун, Татьяна Крень, Лидия Лукьянова.

Подают свои голоса и совсем юные, те, что пробуют свои силы в красивом написании и кому нужно внимание и поддержка старших друзей. С ними ежегодно проводятся встречи-семинары на базе Логойской центральной районной библиотеки с участием опытных мастеров пера. Есть все основания, что местный литературный “подлесок” взрастит не одного продолжателя богатых традиций литературной Логойщины.