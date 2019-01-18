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Работала медсестрой и играла гейшу. Рассказываем о Татьяне Мархель
19.01.2019 10:30 — Новости Культуры | Tut.by
Сегодня, 19 января, свой 80-летний юбилей празднует народная артистка Беларуси Татьяна Мархель. Казалось бы, упоминать о возрасте женщины некорректно. Но Татьяна Григорьевна давно его обманула: она выглядит намного моложе, чем можно судить по паспорту, и продолжает выходить на сцену родного Республиканского театра белорусской драматургии. TUT.BY искренне поздравляет юбиляра. А вашему вниманию — фотоподборка Татьяны Мархель в различных спектаклях РТБД.
В молодости она без проблем поступила в медицинский институт (до этого успев поработать медсестрой после училища), но долго не продержалась — ушла в театральный.
Первую известность Татьяне Мархель принес ее голос: в 1981 году актриса исполнила несколько песен в картине Виктора Турова «Люди на болоте». Затем последовали яркие роли в фильмах «Контрольная по специальности» (Леля), «Давай поженимся» (Зина), «Личные счеты», «Дыхание грозы».
Татьяна Мархель работала в театрах Гродно, Могилева и Витебска. Любопытно, что одной из ее первых ролей была роль гейши.
— Гэта было ў 1963 годзе, вельмі цэламудраны час, —
С 1993 года Мархель работает в Республиканском театре белорусской драматургии. На его сцене она блестяще воплотила десятки образов. Часто это были деревенские женщины с их мудростью, душевным сочувствием и добротой.
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Свой 80-летний юбилей празднует народная артистка Беларуси Татьяна Мархель. Она выглядит намного моложе, чем можно судить по паспорту, и продолжает выходить на...
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