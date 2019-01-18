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Работала медсестрой и играла гейшу. Рассказываем о Татьяне Мархель

19.01.2019 10:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Сегодня, 19 января, свой 80-летний юбилей празднует народная артистка Беларуси Татьяна Мархель. Казалось бы, упоминать о возрасте женщины некорректно. Но Татьяна Григорьевна давно его обманула: она выглядит намного моложе, чем можно судить по паспорту, и продолжает выходить на сцену родного Республиканского театра белорусской драматургии. TUT.BY искренне поздравляет юбиляра. А вашему вниманию — фотоподборка Татьяны Мархель в различных спектаклях РТБД.


Спектакль «Адвечная песня»

В молодости она без проблем поступила в медицинский институт (до этого успев поработать медсестрой после училища), но долго не продержалась — ушла в театральный.

Первую известность Татьяне Мархель принес ее голос: в 1981 году актриса исполнила несколько песен в картине Виктора Турова «Люди на болоте». Затем последовали яркие роли в фильмах «Контрольная по специальности» (Леля), «Давай поженимся» (Зина), «Личные счеты», «Дыхание грозы».


Спектакль «Чарнобыльская малітва»

Татьяна Мархель работала в театрах Гродно, Могилева и Витебска. Любопытно, что одной из ее первых ролей была роль гейши.


Спектакль «Трыбунал»

— Гэта было ў 1963 годзе, вельмі цэламудраны час, — рассказывала Татьяна Мархель. —  Спектакль быў «Порт Артур», у меня была прычоска, быў з блёсткамі такі купальнік, але ўвесь жывоцік быў зацягнуты такой рыжай трапачкай. Но ўсё роўна ўвесь тэатр хадзіў глядзеў на мяне, усе работнікі, таму што гэта ж не гэты час: у нас тэлебачанне ўключаеш і ўсё ёсць, глядзі колькі хочаш. А па тым часе, канешне. Я пасля інстытута займалася гімнастыкай, так што гэта нармальна было. Я кідалася на калені (іграў Грычынскі (цудоўны акцёр у Гародні) афіцэра рускага), я кідалася да яго, спявала яму песні, танцавала і выцягвала ў яго з кішэні план «Порт Артур».


Спектакль «Жанчыны Бергмана»

Спектакль «Жанчыны Бергмана»

Спектакль «Жанчыны Бергмана»

Спектакль «Жанчыны Бергмана»

С 1993 года Мархель работает в Республиканском театре белорусской драматургии. На его сцене она блестяще воплотила десятки образов. Часто это были деревенские женщины с их мудростью, душевным сочувствием и добротой.


Спектакль «Беларусь. Дыдактыка»

Спектакль «Беларусь. Дыдактыка»

Спектакль «Тры Жызэлі»

Спектакль «Тры Жызэлі»

Спектакль «Любоў людзей»

Спектакль «Дзіця з Віфлеема»

Спектакль «Дзіця з Віфлеема»

Спектакль «Каласы пад сярпом тваім»

Спектакль «Каласы пад сярпом тваім»

Спектакль «Каласы пад сярпом тваім»

Спектакль «Хто пакахае мадам?»
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Свой 80-летний юбилей празднует народная артистка Беларуси Татьяна Мархель. Она выглядит намного моложе, чем можно судить по паспорту, и продолжает выходить на...
 
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