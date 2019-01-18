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«Самый милый в мире пес» умер от тоски

19.01.2019 15:19 — Новости Культуры | Tut.by  
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Померанский шпиц по кличке Бу (Boo), признанный «самой милой в мире собакой», скончался. Об этом его хозяин сообщил на официальной странице пса в Facebook, пишет Lenta.ru.


Слева — Бадди, справа — Бу. Фото: Boo / facebook.com

Сообщается, что 12-летний Бу страдал от проблем с сердцем после смерти своего лучшего друга — собаки по кличке Бадди (Buddy).

«Мы думаем, что его сердце буквально разбилось, когда Бадди ушел от нас. Он держался и дал нам больше года. Но, похоже, пришло и его время, и я уверен, что это был самый радостный для них момент, когда они увидели друг друга на небесах», — написал хозяин Бу и Бадди.

Многочисленные поклонники Бу тяжело переживали утрату любимца. Многие благодарили животное за то, что его фотографии поднимали им настроение и давали силы жить.

«Мне так печально слышать о кончине Бу, и я хотела бы поблагодарить Бу за то, что он был в центре моего внимания в течение последних семи лет, пока я боролась с раком», — написала Сара Груарин (Sarah Gruarin). «Это просто разбило мне сердце. Я купила плюшевого Бу после развода, и он „спал“ прямо на моей тумбочке. Мне так нравилось смотреть фотографии Бу и читать о его проказах», — прокомментировала печальную новость Бернадин Лоуренс-Филип (Bernadene Lawrence-Phillip).

 
Теги: Новости
 
 
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12-летний Бу страдал от проблем с сердцем после смерти своего лучшего друга - собаки по кличке Бадди.
 
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