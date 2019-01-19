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Артисты из Пинского района приняли участие в традиционном обряде «Коники» в Давид-Городке
20.01.2019 — Новости Культуры | Полесская правда
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С давних времен в Давид-Городке Столинского района на щедрый вечер 13 января проводится обряд, которого больше нигде не увидеть, ведь главным персонажем является не коза, а конь.
— В празднике в этот раз приняли участие и наши земляки – народный ансамбль народной песни «Маладзіцы», — методист методцентра ГУК «Пинская районная централизованная клубная система» Дарья Домбровская.
На территории Пинского района праздничные поздравления в рамках народного праздника «Шчодрык» прошли на территории всех учреждений культуры.
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