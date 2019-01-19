Артисты из Пинского района приняли участие в традиционном обряде «Коники» в Давид-Городке

С давних времен в Давид-Городке Столинского района на щедрый вечер 13 января проводится обряд, которого больше нигде не увидеть, ведь главным персонажем является не коза, а конь.



В настоящее время это массовый народный театрализованный праздник под названием «Коники».

— В празднике в этот раз приняли участие и наши земляки – народный ансамбль народной песни «Маладзіцы», — методист методцентра ГУК «Пинская районная централизованная клубная система» Дарья Домбровская.



Открывали представление красочным парадом-шествием костюмированных групп перед площадью, где установлен памятник князю Давиду.



С музыкой, песнями, танцами проходили герои в направлении главной сцены праздника, где каждый коллектив представил свою увлекательную и зрелищную программу. Восторженными овациями встретили зрители представителей коллектива Пинского района.



Надеемся, что уникальный праздник «Коники» станет частью фольклорного наследия Столинщины, помогая сохранять и продолжать традиции наших предков.

На территории Пинского района праздничные поздравления в рамках народного праздника «Шчодрык» прошли на территории всех учреждений культуры.