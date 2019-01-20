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Два американца катались по льду озера на старом диване. Посмотрите на них и не пытайтесь повторить
21.01.2019 14:30 — Новости Культуры | Tut.by
Два американца отправились на озеро Миннетонка (штат Миннесота), чтобы покататься на коньках. Там они познакомились с мужчиной, который приехал на тракторе и занимался дрифтом,
Видео:
Новые знакомые продолжили общение на берегу в домике, в котором жил владелец трактора.
Один из приятелей увидел у входной двери старый диван и спросил, можно ли покататься на нем. Остальное было делом техники.
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Два американца отправились на озеро Миннетонка (штат Миннесота), чтобы покататься на коньках. Там они познакомились с мужчиной, который приехал на тракторе и...
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