Два американца катались по льду озера на старом диване. Посмотрите на них и не пытайтесь повторить

Два американца отправились на озеро Миннетонка (штат Миннесота), чтобы покататься на коньках. Там они познакомились с мужчиной, который приехал на тракторе и занимался дрифтом, пишет upi.com.

Видео: ViralHog

Новые знакомые продолжили общение на берегу в домике, в котором жил владелец трактора.

Один из приятелей увидел у входной двери старый диван и спросил, можно ли покататься на нем. Остальное было делом техники.