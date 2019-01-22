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Шотландский «мини-Стоунхендж» оказался творением местного фермера

23.01.2019 07:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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Месяц назад неподалеку от городка Алфорд на северо-востоке Шотландии археологи обнаружили неизвестный им ранее каменный круг.


Фото: Aberdeenshire Council

Каменные круги с одним лежачим камнем, которые встречаются только в Шотландии и Ирландии, в целом довольно хорошо изучены археологами.

Однако именно этот вызвал особый интерес. Во-первых, потому что так долго ускользал от внимания ученых, а во-вторых, из-за своей уникальной конструкции.

Алфордский круг заметно меньше, чем другие аналогичные конструкции, он построен из камней меньшего размера, отсутствуют типичная пирамида из мелких камней в центре и своеобразный бордюр по периметру.

Правда, двух абсолютно одинаковых кругов не существует. Археологи пришли в возбуждение, предварительно определили возраст круга в 3500—4500 лет и с энтузиазмом приступили к его изучению.

Интерес ученых подогревало и то, что, в отличие от своих собратьев, Алфордский круг исключительно хорошо сохранился.

Местные чиновники тоже с удовольствием констатировали, что графству Абердиншир, в котором расположена находка, есть что предложить мировой науке.

«Неудачный день на работе»

Однако в понедельник с археологами связался бывший владелец фермы, на земле которой расположился уникальный круг. Он признался, что просто в качестве развлечения построил его сам в 90-х годах прошлого века.

Тут-то и стало понятно археологам, почему Алфордский круг так долго оставался вне поля их зрения.

Объявивший миру о находке археолог Нил Акерман философски подытожил историю своего открытия.

Даже если у вас неудачный день на работе, не расстраивайтесь: по крайней мере, вы не сообщали прессе об открытии нового доисторического каменного круга, которому, как теперь выяснилось, около 20 лет, написал он в твиттере.

В качестве оправдания археолог пояснил, что современная наука может достаточно точно определить возраст камней круга, но не время их установки.

Впрочем, считает Акерман, в этой истории есть и положительный момент. Строитель Алфордского круга оказался дотошным человеком и очень точно воспроизвел особенности настоящих каменных монументов.

А это, по мнению незадачливого ученого, означает, что интерес к археологии и знание местных особенностей в Абердиншире — на высоком уровне.

Хоть какое-то утешение.

 
 
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Археологи пришли в возбуждение, предварительно определили возраст круга в 3500-4500 лет и с энтузиазмом приступили к его изучению. Интерес ученых подогревало и то, что,...
 
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