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В Дубровно прошел праздник снега

23.01.2019 — Новости Культуры | Днепровская правда (Дуюровно)  
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В Дубровно прошел праздник снега

Снег — удивительное природное явление. Сколько причудливых форм, которыми мы не перестаем любоваться, имеют снежинки. Какие только слова не характеризуют интенсивность снежных осадков: метель, буран, вьюга, снегопад, пороша, поземка. А сколько возможностей предоставляет нам снег для занятий спортом и веселого времяпрепровождения: санки, лыжи, лепка снежных скульптур, изображение на нетронутом снеге ангелов, снежные баталии и многое-многое другое.
Многие из видов спорта родились и развиваются именно благодаря существованию этого состояния воды — снега.
В 2012 году любители лыжного вида спорта объединились в инициативе учреждения Всемирного дня снега, второе название праздника — Международный день зимних видов спорта.
В принципе, в этих названиях кроется суть события: приобщение людей всех возрастных категорий, а особенно молодежи, к зимним видам спорта путем проведения различных соревнований, игр, конкурсов.
Праздник снега в Дубровно прошел в два этапа. В субботу на городском стадионе состоялись лыжные гонки, в которых приняли участие 9 команд учреждений и предприятий района. Лидерами гонки стали лыжники ДГПЛ, второй результат показали спортсмены СХФ им.Ю.Смирнова, а замыкает тройку победителей команда учителей средней школы №1 г.Дубровно. В лыжной эстафете приняли участие три команды учащихся школ. Первыми пересекли финишную черту представители команды средней школы №2 г.Дубровно, второе и третье место заняли учащиеся Добрынской школы и средней школы №1 г.Дубровно соответственно.

  • В Дубровно прошел праздник снега

А в воскресенье в парке Липки работники культуры организовали снежные игры и забавы для всех желающих. Кто-то катался с горок, кто-то участвовал в конкурсе снежных скульптур, кто-то вместе с участниками клуба «Проявление» устраивал снежный флэш-моб, а кто-то просто пританцовывал, поддерживая выступления артистов художественной самодеятельности.
По мнению организаторов праздника, торжественные, полные веселья и азарта соревнования помогли представителям разных возрастов побывать в детстве и юности, получить незабываемые впечатления от радости общения с одним из величайших явлений природы.
Елена КОРСАКОВА.

 
 
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Снег — удивительное природное явление. Сколько причудливых форм, которыми мы не перестаем любоваться, имеют снежинки. Какие только слова не характеризуют
 
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