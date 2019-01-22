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Имя героя. Новый проект "ГП". Уроки мужества из 41-го

23.01.2019 — Новости Культуры | Заря над Неманам  
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75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков страна готовится отметить в нынешнем году. Те, кто героически погиб в военные годы, не прожили и половины этого срока. А многие – самые молодые и смелые – ушли из жизни, не дойдя и до его трети, в восемнадцать, двадцать, двадцать пять… Их нет на земле уже несколько десятков лет, а их имена продолжают жить и звучать: в названиях улиц и площадей, школ и пограничных застав. 
 
В нашем новом проекте «Имя героя» весь юбилейный год мы будем рассказывать об этих легендарных людях. Об их подвигах, которые нельзя забыть, об улицах, названных в их честь, памятниках и мемориалах. А помогут в этом не только исторические документы, но и те участники Великой Отечественной, кто сегодня рядом с нами. Начинаем наш проект с улицы Советских пограничников в областном центре. 
 
И выбор этот для приграничного Гродно не случаен. Именно они первыми приняли на себя удар фашистской армады.
 
Граница. Первый день войны 
 
Сломить сопротивление пограничных застав немецкое командование планировало уже в первые 30 минут после начала войны. И хотя этот расчет строился на громадном перевесе сил, он все равно был напрочь перечеркнут героизмом бойцов в зеленых фуражках.
 
На гродненском направлении охрану границы, окаймлявшей с востока и юга так называемый Сувалковский выступ протяженностью 140 километров, нес 86-ой Августовский погранотряд. В его составе к лету 1941 года было пять комендатур с двадцатью линейными и пятью резервными заставами. Всего под руководством начальника отряда, майора Гурия Здорного, было порядка 2 тысяч бойцов. Чтобы уложиться в запланированные полчаса на уничтожение застав, против них гитлеровцы сосредоточили силы, нередко достигавшие 10-кратного перевеса.
 
Имя героя. Новый проект "ГП". Уроки мужества из 41-го3-ю заставу под командованием Виктора Усова первый сильный взрыв потряс 22 июня в 3 часа 50 минут. В распоряжении Виктора Усова оставалось всего около 30 бойцов, когда после артобстрела гитлеровцы пошли в атаку на заставу. Град свинца обрушился на немецкие цепи, особенно точно били по врагу из «максима» и ручного пулемета пограничники Башарин и Юдичев. Фашисты отступили и начали очередную артподготовку, а затем вновь пошли в атаку. 
 
И опять противнику, не выдержавшему меткого огня, пришлось отходить. Но до опушки леса немногим удалось добежать, настолько стремительной была контратака, в которую поднял пограничников начальник заставы. Когда появились танки противника и стали обходить заставу с флангов, Усов отдал приказ об эвакуации раненых, а с собой оставил всего несколько бойцов. Девять часов гитлеровцы не могли пробиться на территорию заставы, захлебнулось 7 яростных вражеских атак. 
 
Лейтенант Усов был, скорее всего, одним из последних защитников заставы. Когда были уничтожены оба пулеметных гнезда, начальник заставы взял из рук погибшего пограничника снайперскую винтовку, пододвинул коробку с патронами. Достать новый патрон он так и не успел. Пуля сразила его в висок, а разорвавшийся снаряд, обвалив край траншеи, засыпал лейтенанта землей. Так со снайперской винтовкой и найшли его тело спустя 10 лет. Звание Героя Советского Союза Виктору Михайловичу Усову было посмертно присвоено в мае 1945 года.
 
Имя героя. Новый проект "ГП". Уроки мужества из 41-го
 
 
Мужественно сражалась 4-я пограничная застава под командованием старшего лейтенанта Феодосия Кириченко. Феодосий Кириченко, отражая наступление гитлеровцев, находился в самой гуще боя и руководил обороной. Он был ранен, но водил бойцов в контратаку, умело организовал оборону, отбил 5 вражеских атак. Когда очередная атака захлебнулась, немцы откатились, Феодосий Петрович посадил на телегу всех жен и детей пограничников и отправил в деревню Доргунь, а застава продолжила свой смертельный бой с врагом...
 
 
 
 
 
Имя героя. Новый проект "ГП". Уроки мужества из 41-го
4-я застава, которую возглавлял старший лейтенант Феодосий Кириченко
Имя героя. Новый проект "ГП". Уроки мужества из 41-го
На одном из главных направлений, вдоль шоссе Сопоцкин – Гродно, вступила в бой первая погранзастава старшего лейтенанта Александра Сивачева. Двенадцать часов пограничники сдерживали натиск гитлеровской пехоты, которую поддерживали танки и артиллерия. Врагу удалось овладеть развалинами заставы лишь тогда, когда никого из сивачевцев не осталось в живых.
 
Вторая погранзастава младшего лейтенанта Константина Васильева дислоцировалась в лесу за деревней Соничи Гродненского района. Получив сообщение, что по шоссе на Сопоцкин наступают большие силы фашистов, поддержанные танками, Васильев, без всякого промедления вступил в бой. Находясь на танкоопасном направлении, бойцы приняли огонь на себя и героически погибли в неравном бою.
 
Ближе всех к Гродно находилась пятая линейная застава второй погранкомендатуры. Когда наряды обнаружили у границы свыше двадцати легких танков и до батальона пехоты, бойцы заняли места в своем опорном пункте и приготовились к бою. Первую атаку врага пограничники отразили, но немцы стали обходить заставу. Тогда ее начальник, лейтенант А. Морозов, принял решение отойти на запасную позицию у соседней высотки. Шесть часов шел здесь бой, после чего оставшиеся в живых пограничники прорвали окружение, а затем совместно с резервной заставой второй комендатуры организовали прикрытие участка шоссейной дороги Августов – Гродно и до вечера не давали врагу продвинуться. 
 
 
Имя героя. Новый проект "ГП". Уроки мужества из 41-го
 
Мужественно сражалась седьмая линейная застава второй комендатуры, начальником которой был старший лейтенант Александр Шацкий. В четыре часа утра 22 июня застава подверглась сильному артиллерийскому и минометному обстрелу. От артиллерийского огня загорелись постройки, но старшина заставы сержант Попов с группой бойцов сумел вынести из горящей казармы боеприпасы.
 
Приближение гитлеровцев застава встретила всей мощью своего огня. Фашисты залегли и вновь открыли артиллерийский огонь. Затем на заставу двинулись два легких танка и две бронемашины. До 14 часов 30 минут удерживала застава позиции в своем опорном пункте. Она была окружена и потеряла двенадцать бойцов. Погибли жена и младший сын Александра Шацкого. Оценив обстановку, начальник заставы принял решение прорываться. Сам же с пулеметчиком, сержантом Полищуком, остался прикрывать отход. Замысел был успешно осуществлен. Вырвавшись из окружения, застава, отходя с боями, продолжала сдерживать врага, а вечером соединилась с одной из частей 27‑ой стрелковой дивизии.
 
Проживавший в Гродно участник первых боев на границе, бывший боец 17‑ой погранзаставы Федор Данилович Присяч вспоминал, что в ночь с 21 на 22 июня он находился в наряде, который в 3 часа ночи обнаружил подход гитлеровцев к границе. Получив приказ прибыть на заставу, они в 3 часа 40 минут заняли окопы, которые подготовили за две недели до начала войны. 
 
Более двух часов длился первый бой с наступающей пехотой противника. Пограничники не дали противнику с ходу овладеть заставой. Оказавшись в окружении, личный состав проявил стойкость и упорство. Несмотря на значительные потери, бойцы пробились из окружения и в районе Августова соединились с остатками подразделений 4‑ой комендатуры во главе со старшим лейтенантом Шерендаком.
 
Улица. Память. Мемориал 
 
Улица Советских пограничников – одна из самых протяженных в Гродно. Начинается она от одноименной площади, выходит на кольцо, идет  по направлению к границе и заканчивается, встречаясь с рекой Лососянкой, у которой еще в XIX веке позаимствовала свое первое историческое название – Лососянская. Название Советских пограничников она получила в начале  1950-х годов. Такое переименование было не случайным: улица уходит в сторону границы, где в первые дни Великой Отечественной войны офицеры и бойцы пограничных застав 86-го Августовского пограничного отряда приняли бой с немецко-фашистскими захватчиками. 
 
Имя героя. Новый проект "ГП". Уроки мужества из 41-го
 
Как памятник дедам и прадедам 
Неслучайно место для памятного мемориала воинам-пограничникам, погибшим в первые дни Великой Отечественной войны, выбрали на улице Советских пограничников. Над созданием мемориала трудились скульптор Геннадий Буралкин и главный архитектор проекта Станислав Федченко. 

Имя героя. Новый проект "ГП". Уроки мужества из 41-го
 
Участник Великой Отечественной войны, Почетный пограничник Республики Беларусь Григорий Обелевский, возглавлявший тогда Совет ветеранов при Гродненском пограничном отряде, входил в состав комиссии по сооружению мемориального комплекса. 
 
– Когда я приехал в Гродно в 1969 году, улица уже носила имя Советских пограничников, – рассказывает Григорий Обелевский. – Чтобы увековечить героизм, мужество и отвагу бойцов, принявших на себя первые залпы войны, к 60-летию освобождения Беларуси было принято решение о создании мемориала. Скульпторы и художники долго думали над тем, каким он должен быть. Помню презентацию первого макета. Тогда еще председатель Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь, генерал-лейтенант Александр Павловский, возглавлявший комиссию, спросил у меня, каким, на взгляд ветерана, должен быть памятник советским пограничникам. Я ответил: «Мемориал должен быть таким, чтобы каждый человек, глядя на него, мог сказать, что это памятник его деду и прадеду». Ведь накануне войны белорусские пограничные войска насчитывали 19 600 офицеров и бойцов, 16 000 из них погибли в первые дни сражений.
 
В бронзе, плечом к плечу
Торжественное открытие мемориального ансамбля прошло 22 июня 2004 года. Знаковый не только для Гродно, но и для всей страны объект в тот день посетил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. 
 
Центральная скульптурная композиция ансамбля – три бронзовых фигуры, символизирующие воинов, ставших плечом к плечу на защиту границ Отечества. В изваяниях тех, кто отдал свою жизнь за свободу и мирное небо будущих поколений, время словно замирает. 

 
Имя героя. Новый проект "ГП". Уроки мужества из 41-го
 
В мемориальный комплекс входит 15 пограничных столбов, олицетворяющих участие в защите границы бойцов из всех 15 республик СССР. А приподнятую над землей площадку по обе стороны обрамляют 14 символических плит, на каждой из которых написаны названия четырнадцати пограничных соединений. «Погибшим, но не побежденным воинам Белорусского пограничного округа» – высечено крупными буквами из бронзы у подножия мемориала. 
 
«Потому что мой папа – пограничник»
Символично, что в одном из многоквартирных домов на этой улице живет ветеран Гродненской пограничной группы, участник Великой Отечественной войны, полковник Николай Кныш. 
 
По фотографиям, что стоят на полках в комнате Николая Павловича, можно прочесть историю всей его жизни в боевом строю. Николай Кныш родился в Украине. В 19 лет стал курсантом Харьковского пограничного военно-фельдшерского училища.

Участвовал в боях за оборону города. Потом молодого курсанта перенаправили на учебу в Саратов, затем была служба в дивизии особого назначения в Москве, в военном трибунале Литовского пограничного округа в Каунасе. В Гродно Николай Павлович переехал вместе с семьей в 1960 году. 
 
– Мне было пять лет, когда я первый раз вошла в эту квартиру, – вспоминает дочь ветерана Ольга Кныш. – Наш дом тогда был почти последним на улице Советских пограничников. За ним – бескрайние, как мне тогда казалось, поля. Когда была маленькая, думала, что мы живем на улице Советских пограничников, потому что мой папа – пограничник. С гордостью рассказывала об этом своим друзьям. И это чувство не прошло с годами. Особенно, когда видела, как отец, подолгу стоя у окна, смотрит на мемориал. О чем думал он в эти минуты? Что вспоминал? Наверное, своих боевых товарищей, события военных лет, унесшие жизни тысяч молодых солдат и офицеров. Я видела глаза отца, и понимала, как значимы и дороги для него эти воспоминания. 
 
Не единожды ветерану предлагали переехать, но он отказывался – улица Советских пограничников знаковая для него. Правда, Николай Павлович признается, что в последнее время стал реже выходить из дома – здоровье немного подводит. Но еще в недавнем прошлом вместе с добрым другом и сослуживцем Григорием Обелевским рука об руку он стоял на каждом митинге у мемориала и Кургана Славы. Рядом с товарищем Николай Павлович был и на открытии мемориальной доски памяти воинов-пограничников, героически стоявших на страже рубежей Родины. Она была установлена на одном из зданий улицы Советских пограничников за год до возведения в 2004 году известного мемориального ансамбля. 

Имя героя. Новый проект "ГП". Уроки мужества из 41-го
 

 
Имя героя. Новый проект "ГП". Уроки мужества из 41-го
Ветераны-пограничники, участники Великой Отечественной войны Григорий Обелевский, Николай Кныш, Иван Билютенко 
 
Мечтают служить на заставе
Сегодня имя командира 3-ей пограничной заставы Августовского пограничного отряда, Героя Советского Союза лейтенанта Виктора Усова носит средняя школа №3 города Гродно. Здесь нет ученика, который бы не знал историю героической заставы. На территории школы еще в 1979 году установили памятник Виктору Усову. Мемориальной доской школа увековечила память и Александра Сарипова, политрука той же доблестной 3-ей пограничной заставы. А еще ученики взяли шефство над памятником Виктору Усову на одноименной городской улице. 
 
Имя героя. Новый проект "ГП". Уроки мужества из 41-го
Имя героя. Новый проект "ГП". Уроки мужества из 41-го
 
– Мы не оставляем без внимания и заботы наших ветеранов, – рассказала заместитель директора по воспитательной работе СШ №3 имени В. М. Усова Елена Ермашкевич. – Вместе с учениками регулярно наведываем Дом ветеранов войны и труда с праздничными концертами и поздравлениями, предлагаем свою помощь. Школа, носящая имя героя-пограничника особенно тесно дружит с Советом ветеранов Гродненской пограничной группы. Ветераны-пограничники всегда в числе почетных гостей на всех школьных праздниках и концертах, митингах, спортивно-патриотических слетах. В школе сформировано несколько военно-патриотических классов. И уже сегодня многие наши ученики мечтают стать пограничниками.
 
Гродненцы о своей улице 
 
Наталья Прудивус, студентка:
– В школе, где я училась, много рассказывали о событиях Великой Отечественной войны, в том числе о героизме воинов-пограничников, которые первыми приняли вражеский удар. Поэтому, поселившись на улице Советских пограничников, в первую очередь, посетила памятный мемориал, посвященный воинам-пограничникам. Стоя у подножия мемориала, пыталась представить все ужасы войны, и мурашки бежали по коже от одних только мыслей. Сегодня мы можем спокойно учиться, работать, воспитывать детей, радоваться мирной свободной жизни. И это благодаря тем, кто не пожалел себя, став на защиту Отечества. Каждый раз, проходя мимо мемориала, вспоминаю об этом. 
 
Мария Папроцкая, пенсионерка: 
– Живу на улице Советских пограничников уже 15 лет. Помню даже точную дату, когда торжественно открывали памятный мемориал воинам-пограничникам. На открытие приезжал Глава государства Александр Лукашенко. Было много людей, все радостные, с цветами и лентами, ветераны в орденах и медалях бодро «держали строй». Здесь в знаковые дни теперь всегда проводятся торжества, принимают присягу молодые пограничники. Это очень волнительное событие для тех, кто готов защищать свою Родину. Нет такой семьи, которой не коснулось военное лихолетье. Я часто вспоминаю своих бабушку и дедушку, которые пережили войну, знают, что такое смерть, разруха и голод, знают цену каждой крошке хлеба и каждой мирной минуте жизни. И они всегда с благодарностью вспоминали тех, кто самоотверженно сражался за независимость нашей страны.
 
 
Теги: Гродно
 
 
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