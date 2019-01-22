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Отчетный концерт театральной студии по сказке «Теремок» состоялся в ГУО «Ясли-сад №13 г. Сморгони»

23.01.2019 — Новости Культуры | Светлы шлях  
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Каждое выступление детского спектакля ждут с нетерпением и взрослые, и дети. Что так притягивает в детских сказках? Дело в том, что в спектакле знакомые образы и картинки волшебным образом превращаются в живых людей, со своим голосом, характером, движениями. Книжка оживает на сцене. И сегодня книжка действительно ожила.

Отчетный концерт театральной студии по сказке «Теремок» состоялся в ГУО «Ясли-сад №13 г. Сморгони»

На фоне декорации развернулась веселая и поучительная история. Кого тут только не было! И Мышка с Лягушкой, и Котята. Хитрая Лиса да жадный Волк, и Медведь косолапый.

В спектакле участвовали дети-артисты, воспитанники средних групп, которые очень талантливые. Звучала чудесная музыка! Легкая, понятная, с красивыми и заводными мелодиями.

Выступление юных артистов приятно удивило всех детей и взрослых: ребята были очень эмоциональны, их выступление было выразительным и ярким. Представление получилось веселым и зрелищным.

Отчетный концерт театральной студии по сказке «Теремок» состоялся в ГУО «Ясли-сад №13 г. Сморгони»

Отчетный концерт театральной студии по сказке «Теремок» состоялся в ГУО «Ясли-сад №13 г. Сморгони»

Отчетный концерт театральной студии по сказке «Теремок» состоялся в ГУО «Ясли-сад №13 г. Сморгони»

Ждем новых театральных постановок от наших юных артистов!

Т.М. ВАСИЛЕВСКАЯ, заместитель заведующего по основной деятельности.

Фото автора.

 
 
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Каждое выступление детского спектакля ждут с нетерпением и взрослые, и дети. Что так притягивает в детских сказках? Дело в том, что в спектакле знакомые образы и...
 
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