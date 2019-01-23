Тайна последнего заключенного Шпандау: был ли двойник у Рудольфа Гесса?

Анализ ДНК, проведенный австрийскими учеными, подтвердил достоверность личности Рудольфа Гесса, бывшего заместителем Гитлера и окончившего свои дни в берлинской тюрьме Шпандау. Результаты теста опровергли популярную у конспирологов теорию, что в тюрьме содержался двойник Гесса.



Герман Геринг, Карл Дениц и Рудольф Гесс совещаются во время Нюрнбергского трибунала. Фото: wikimedia.org

Соратника Гитлера обнаружили повешенным в камере берлинской тюрьмы в 1987 году в возрасте 93 лет, что было расценено как самоубийство.

Он был кремирован, что вспоследствии сделало невозможным установление истины: был ли «заключенный Шпандау номер 7» действительно Гессом, что в свою очередь только подкрепило различные конспирологические теории.

Случайный образец

Однако не так давно ученые случайно узнали, что сохранился образец крови, взятый у «заключенного номер 7» в 1984 году. Он находился в военном медицинском центре им. Уолтера Рида в Вашингтоне.

«Я впервые узнал о существовании образца крови Гесса из случайного разговора, когда работал там врачом-лаборантом, — рассказал журналу New Scientist отставной военный патологоанатом Шерман Маккол. — О том, что это связано с исторической загадкой, я узнал только годы спустя».

Имея этот образец, группы ученых под руководством Маккола нашли родственников Гесса по мужской линии (которые пожелали сохранить свою анонимность) и сравнили маркеры ДНК хранившейся в американской центре крови и слюны, которую предоставил один из ныне живущих родственников Гесса.

Результат показал совпадение практически на 100%, как сообщает научный журнал FSI Genetics.

«Если бы совпадения не было обнаружено, то это бы подкрепило теорию с двойником, однако мы наконец-то получили полную совместимость», — цитирует британская газета Guardian старшего научного сотрудника Университета Зальцбурга Яна Кемпер-Кисслиха.

Двойник или самозванец?

Рудольф Гесс был близким соратником и правой рукой Гитлера, однако в 1941 году он в одиночку прилетел в Шотландию, чтобы договориться с британцами о мире, однако был арестован и отправлен в тюрьму, а впоследствии передан Международному военному трибуналу в Нюрнберге.

На Нюрнбергском процессе он был приговорен к пожизненному заключению и отправлен в тюрьму Шпандау.

Позднее он рассказывал, что идея прилететь в Британию на переговоры пришла к нему во сне под воздействием сверхъестественных сил.

Однако этот, один из наиболее таинственных эпизодов Второй мировой войны, породил целый ряд конспирологических теорий о том, что прилетевший в Британию Гесс был на самом деле его двойником, засланным нацистами с некой злонамеренной целью.

Была версия о том, что человека, очень похожего на Гесса, нашли и подставили сами британцы. Не кто иной как президент США Франклин Рузвельт верил в теорию с двойником.

Одним из основных авторов теории о том, что заключенный Шпандау — самозванец, был тамошний тюремный врач В. Хью Томас.

Среди прочего, он утверждал, что у «заключенного номер 7» были некоторые физические отличия от Рудольфа Гесса: например, отсутствовали шрамы на груди, оставшиеся у Гесса после ранения во время Первой мировой.

К тому же, в течение долгих лет заключенный отказывался встречаться с родственниками и утверждал, что страдает амнезией.

Гесс был обнаружен повешенным в камере берлинской тюрьмы в 1987 году, ему было 93 года.

Рудольф Гесс 1894: Родился в Александрии, Египет 1914−18: Воевал в Первой мировой войне, дослужился до лейтенанта 1920: Вступил в нарождающуюся нацистскую партию Адольфа Гитлера НСДАП 1923: Отправлен в тюрьму вместе с Гитлером, становится его секретарем 1933: Занимает пост заместителя председателя партии после прихода Гитлера к власти 1941: Совершает одиночный перелет в Британию для заключения перемирия; арестован и заключен под стражу 1946: Признан виновным в преступлениях против мира на Нюрнбергском процессе, за что получает пожизненное наказание 1947: Переведен в тюрьму Шпандау в Берлине 1987: Обнаружен повешенным