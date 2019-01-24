Несвижские артисты — победители гранд-конкурса «ТАЛАНТ ГОДА»

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19-20 января в Минске состоялся Международный гранд-конкурс «ТАЛАНТ ГОДА» 2019.





Его организатор — музыкальный образовательный центр ООО «Эстрадная школа талантов» при поддержке ОО «Белорусский союз музыкальных деятелей». Представительное жюри конкурса высоко оценило выступления учащихся и коллективов ГУО «Несвижская детская школа искусств». Так, детский театральный коллектив «Раптам» (руководитель Анна Лысенко) в номинации «Музыкально-литературная композиция» с номером «Голасам свайго пакалення» на стихи Павла Пронузо не имел себе равных и получил звание лауреата 1 степени. В номинации «Хореография. Народный танец» детский коллектив народного танца «Оникс» (руководитель Екатерина Лабаза) (на фото) с белорусским народным танцем «Верабей» завоевал диплом и звание лауреата 2 степени. В номинации «Эстрадный вокал. Соло» 11-летний Илья Дроботун с песней «Путь» из репертуара Ольги Кормухиной стал лауреатом 3 степени (преподаватель Яна Позняк).

Лауреаты гранд-конкурса «ТАЛАНТ ГОДА» 2019 получили приглашения участвовать в других международных конкурсах, все участники — памятные призы от спонсоров и организаторов конкурса.