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Несвижские артисты — победители гранд-конкурса «ТАЛАНТ ГОДА»

25.01.2019 — Новости Культуры | Нясвижскiя навiны  
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19-20 января в Минске состоялся Международный гранд-конкурс «ТАЛАНТ ГОДА» 2019.

Несвижские артисты — победители гранд-конкурса «ТАЛАНТ ГОДА»

Его организатор — музыкальный образовательный центр ООО «Эстрадная школа талантов» при поддержке ОО «Белорусский союз музыкальных деятелей». Представительное жюри конкурса высоко оценило выступления учащихся и коллективов  ГУО «Несвижская детская школа искусств». Так, детский театральный коллектив «Раптам» (руководитель Анна Лысенко) в номинации «Музыкально-литературная композиция» с номером «Голасам свайго пакалення» на стихи Павла Пронузо не имел себе равных и получил звание  лауреата 1 степени. В номинации «Хореография. Народный танец» детский коллектив народного танца «Оникс» (руководитель Екатерина Лабаза) (на фото) с белорусским народным танцем «Верабей» завоевал  диплом и звание лауреата 2 степени. В номинации «Эстрадный вокал. Соло» 11-летний Илья Дроботун с песней «Путь» из репертуара Ольги  Кормухиной стал лауреатом 3 степени (преподаватель Яна Позняк).

Лауреаты  гранд-конкурса  «ТАЛАНТ ГОДА» 2019 получили приглашения участвовать в других международных конкурсах, все участники  — памятные призы от спонсоров и организаторов конкурса.


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Теги: Минск
 
 
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19-20 января в Минске состоялся Международный гранд-конкурс «ТАЛАНТ ГОДА» 2019. Его организатор — музыкальный образовательный центр ООО «Эстрадная школа талантов»
 
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