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Девушке-геологу постоянно мешали соседи. Она придумала для них утонченную профессиональную месть
25.01.2019 12:50 — Новости Культуры | Tut.by
Американскому геологу Мелиссе Скраггс не повезло с соседями, которые часто устраивают вечеринки. Многие гости приезжают туда на машинах. Поскольку женщина обычно выезжает на работу в 7 утра, ей каждый раз приходится просить, что никто не блокировал выезд. Эту историю Мелисса
Однажды соседям надоели эти просьбы. Чтобы отомстить девушке, они положили перед ее автомобилем огромный камень.
«Ответочка» прилетела мгновенно. Мелисса вспомнила о своей профессии, взяла зубильный молоток и в полвосьмого утра принялась разбивать камень.
Работа заняла четыре часа.
Позже Мелисса увидела реакцию соседей.
— Я встретилась взглядом с двумя соседями. Один мне кивнул, а другой посмотрел на меня, как будто я сумасшедшая. Кажется, мы наконец поняли друг друга.
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Американскому геологу Мелиссе Скраггс не повезло с соседями, которые часто устраивают вечеринки. Многие гости приезжают на машинах. Поскольку женщина обычно...
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