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Девушке-геологу постоянно мешали соседи. Она придумала для них утонченную профессиональную месть

25.01.2019 12:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американскому геологу Мелиссе Скраггс не повезло с соседями, которые часто устраивают вечеринки. Многие гости приезжают туда на машинах. Поскольку женщина обычно выезжает на работу в 7 утра, ей каждый раз приходится просить, что никто не блокировал выезд. Эту историю Мелисса рассказала в своем твиттере.


Фото: twitter.com/VolcanoDoc

Однажды соседям надоели эти просьбы. Чтобы отомстить девушке, они положили перед ее автомобилем огромный камень.


Фото: twitter.com/VolcanoDoc

«Ответочка» прилетела мгновенно. Мелисса вспомнила о своей профессии, взяла зубильный молоток и в полвосьмого утра принялась разбивать камень.

Работа заняла четыре часа.

Фото: twitter.com/VolcanoDoc

Позже Мелисса увидела реакцию соседей.

— Я встретилась взглядом с двумя соседями. Один мне кивнул, а другой посмотрел на меня, как будто я сумасшедшая. Кажется, мы наконец поняли друг друга.

 
 
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Американскому геологу Мелиссе Скраггс не повезло с соседями, которые часто устраивают вечеринки. Многие гости приезжают на машинах. Поскольку женщина обычно...
 
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