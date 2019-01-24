Милота дня. Сразу четыре тигренка попали на видео

Фотоловушка национального парка «Земля леопарда», который расположен около российского Владивостока, зафиксировала сразу четырех маленьких детенышей амурского тигра. Их возраст составлял три — четыре месяца, сообщает сайт парка.

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Котят на вершину одной из гор привела взрослая самка. Немного отдохнув и покормив их молоком, тигрица спустилась в долину, вероятно, для охоты. Так малыши с раннего утра до позднего вечера были предоставлены самим себе, резвясь и отдыхая перед камерой.

Во время незатейливых игр котята выясняли, кто из них главный, тренируя навыки борьбы и периодически меняясь ролями. Особо яркими моментами схваток стали таскание за хвост и звериные объятия. Как объясняют ученые, так хищники учатся общаться между собой, а также занимаются своеобразной физподготовкой, что крайне важно для детского развития.

В течение дня детеныши несколько раз безмятежно засыпали, тесно прижавшись друг другу. Послушно дожидаясь маму, котята пробыли «под контролем» камеры весь световой день, после чего покинули место съемки, вероятно, откликнувшись на призыв матери к ужину.