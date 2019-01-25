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В Залесье открылась выставка литовского художника Романаса Борисоваса «Сквозь призму руин»

26.01.2019 — Новости Культуры | Светлы шлях  
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Это совместный проект музея-усадьбы Михаила Клеофаса Огинского и Генерального Консульства Литовской Республики в Гродно, реализованный по инициативе Николая Логвина, почетного консула Республики Беларусь в Клайпеде.

В Залесье открылась выставка литовского художника Романаса Борисоваса «Сквозь призму руин»

Романас заядлый путешественник. Причем в каждой стране он старается находить памятники архитектурного наследия, которым грозит исчезновение: руины замков, стены старинных храмов и утратившие былое великолепие дома и усадьбы. Всему этому Романас Борисовас дает вторую жизнь в своих акварелях. Немало среди них и белорусских архитектурных памятников: Лидский, Мирский, Кревский и Гольшанский замки, усадьба в Коссово, имение графов Тышкевичей в Воложине, дворец Огинского (эту акварель автор подарил музею-усадьбе).

В Залесье открылась выставка литовского художника Романаса Борисоваса «Сквозь призму руин»

В Залесье открылась выставка литовского художника Романаса Борисоваса «Сквозь призму руин»

В Залесье открылась выставка литовского художника Романаса Борисоваса «Сквозь призму руин»

На открытие выставки собрались белорусские художники - друзья Романаса Борисоваса. Среди них Александр Гришкевич, Татьяна Ласка, Алла Лагун, Галина Беганская, Анна Гадирова.

В Залесье открылась выставка литовского художника Романаса Борисоваса «Сквозь призму руин»

Открытие выставки прекрасно дополнили полонезы Михаила Клеофаса Огинского в исполнении Вероники Дранкович, импровизация на флейте Сергея Веремейчика и песни под гитару Алеся Камоцкого.

В Залесье открылась выставка литовского художника Романаса Борисоваса «Сквозь призму руин»

Виолетта ВОЙТКО.

Фото автора.

 

 
Теги: Гродно
 
 
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Это совместный проект музея-усадьбы Михаила Клеофаса Огинского и Генерального Консульства Литовской Республики в Гродно, реализованный по инициативе Николая...
 
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