В Залесье открылась выставка литовского художника Романаса Борисоваса «Сквозь призму руин»

Это совместный проект музея-усадьбы Михаила Клеофаса Огинского и Генерального Консульства Литовской Республики в Гродно, реализованный по инициативе Николая Логвина, почетного консула Республики Беларусь в Клайпеде.





Романас заядлый путешественник. Причем в каждой стране он старается находить памятники архитектурного наследия, которым грозит исчезновение: руины замков, стены старинных храмов и утратившие былое великолепие дома и усадьбы. Всему этому Романас Борисовас дает вторую жизнь в своих акварелях. Немало среди них и белорусских архитектурных памятников: Лидский, Мирский, Кревский и Гольшанский замки, усадьба в Коссово, имение графов Тышкевичей в Воложине, дворец Огинского (эту акварель автор подарил музею-усадьбе).













На открытие выставки собрались белорусские художники - друзья Романаса Борисоваса. Среди них Александр Гришкевич, Татьяна Ласка, Алла Лагун, Галина Беганская, Анна Гадирова.





Открытие выставки прекрасно дополнили полонезы Михаила Клеофаса Огинского в исполнении Вероники Дранкович, импровизация на флейте Сергея Веремейчика и песни под гитару Алеся Камоцкого.





Виолетта ВОЙТКО.

Фото автора.