Недолговременная красота. Смотрите, как выглядит Гродно после снегопадов

Второй день Гродно заметает снегом. И вот уже белоснежной шубой укутаны деревья, крыши домов, автомобили во дворах, старинные улицы и даже прохожие, которые тщетно пытаюься укрыться от снега под зонтами. Новогодняя сказка, не иначе. Как жаль, что праздники уже прошли. Заснеженным Гродно будет недолго: на следующей неделе ожидаются плюсовые температуры. Зимние гродненские мгновения — в фоторепортаже TUT.BY.



















































