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Недолговременная красота. Смотрите, как выглядит Гродно после снегопадов

26.01.2019 23:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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Второй день Гродно заметает снегом. И вот уже белоснежной шубой укутаны деревья, крыши домов, автомобили во дворах, старинные улицы и даже прохожие, которые тщетно пытаюься укрыться от снега под зонтами. Новогодняя сказка, не иначе. Как жаль, что праздники уже прошли. Заснеженным Гродно будет недолго: на следующей неделе ожидаются плюсовые температуры. Зимние гродненские мгновения — в фоторепортаже TUT.BY.














 
Теги: Гродно
 
 
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Второй день Гродно заметает снегом. И вот уже белоснежной шубой укутаны деревья, крыши домов, автомобили во дворах, старинные улицы и даже прохожие. Новогодняя...
 
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