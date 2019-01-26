Вся наша жизнь – это музыка

Корреспондент «А» встретился со зведными борисовчанами и поговорил о творческом становлении, текущей работе, планах на будущее и предстоящем юбилейном концерте в родном городе.

О путешествиях, продюсировании и добрых делах

– Сейчас дуэт много путешествует, потому что по-прежнему основной вектор нашей творческой деятельности – это выступления в европейских странах, где публика всегда «на ура» приветствует фолк-музыку. За многолетнюю гастрольную и концертную жизнь бывало разное – и струны рвались, и на фестивалях приходилось играть под проливным дождем, и из-за сырости инструменты издавали смешные звуки, иногда, наоборот, во время выступления загорали лучше, чем на пляже. Раньше Александра часто выступала босиком. Однажды по окончании концерта уже за кулисами мы увидели, что ее ступни разрезаны в нескольких местах, а ведь на сцене из-за адреналина она даже ничего не почувствовала, – рассказали Александра и Константин. – Кроме гастрольных туров, часто участвуем в международных фестивалях в Италии, на Кипре, Мальте. Поездки и смена обстановки всегда благотворно сказываются на вдохновении – новые впечатления стимулируют творчество. По приезде часто скапливается много музыкального и видеоматериала – все новые работы выкладываем в соцсети в интернет, т.к. в связи с развитием современных технологий считаем выпуск альбомов неактуальным.

Помимо рабочих поездок, два-три раза в год обязательно выезжаем на юг, потому что Александра очень любит море и морской климат.

Но, несмотря на частые разъезды, большую часть времени мы все же проводим в родной Беларуси, потому что «в гостях хорошо, а дома лучше».

После недавнего успешного юбилейного концерта в Минске одно из самых запоминающихся выступлений – в торжественной части первой Национальной кинопремии Беларуси. Как почетные гости специально к этому мероприятию мы подготовили премьеру песни «Сонца».

За 20 лет работы накоплен большой сценический опыт, налажены связи с организаторами фестивалей, поэтому наряду с концертными выступлениями и гастролями ведем преподавательскую деятельность – обучаем вокалу и игре на гитаре. А также занимаемся продюсированием – помогаем одаренным детям и начинающим молодым артистам раскрыть свой талант. Наши ученики не раз становились победителями республиканских и международных конкурсов. Это Руслан Рогалевич, Кирилл Артеменко, Анна Микитич и многие другие – всех не перечислить.

С 2009 года сотрудничаем с обществом защиты животных «Эгида». После одного из первых благотворительных выступлений Александра забрала одного питомца домой. Сегодня у нас уже три собаки, которых в разное время мы спасли. Ежедневные прогулки с ними по лесу помогают поддерживать здоровый образ жизни и настраивают на позитивный лад. Ария, Сказка и Дуся – полноправные члены нашей семьи, которые также являются моделями для фоторабот Александры, т.к. фотография – еще одно ее хобби. Наши питомцы часто гастролируют с нами по республике, а на время заграничных поездок остаются у наших родственников в

Борисове.

О музыке

и творческом становлении

– Вся наша жизнь – это работа с музыкой, поэтому во время отдыха или, например, поездок в машине музыку не слушаем вообще. Связать это можно со своего рода профессиональной деформацией – любую услышанную мелодию автоматически начинаем раскладывать на ноты, интервалы, оценивать чистоту звучания и пр. Но, несмотря на это, ни разу не пожалели, что связали свою судьбу с творчеством.

Мы оба начинали с классической музыки. В 5 лет родители Александры купили ей пианино, и она с нетерпением ждала начала обучения в школе искусств №2, которую в последующем окончила. Еще за год до поступления она самостоятельно научилась подбирать простые мелодии и даже изобрела свою систему их записи, помечая цветными карандашами клавиатуру. Также она до сих пор с любовью вспоминает своего педагога по фортепиано Прозорову Валентину Александровну и благодарна ей за теплоту общения и за знакомство со множеством классических произведений, подбор первого репертуара.

Я окончил студию по классу классической гитары под руководством Виктора Владыко. Он был моим первым педагогом, благодаря которому я смог ощутить себя артистом. В 12 лет, будучи его учеником, я выступал перед кинопоказами в кинотеатрах. Для начинающего музыканта это был очень полезный опыт, ведь одно дело идеально выучить пьесу в классе и совсем другое – артистично выступить перед залом в 300 человек. Еще никогда не забуду, как моя старшая сестра Ирина Бурмакова на деньги, заработанные в студотряде, купила мне первую гитару. С того времени я и начал играть.

Позже брал уроки у одного из лучших белорусских гитаристов Аркадия Юшина. Замечательный музыкант Виктор Молчанов в конце 90-х годов привез из США много кантри-музыки и познакомил нас с этим полюбившимся направлением. Руководитель группы Rouble Zone Олег Минаков, гитаристы Александр Газизов и Александр Пищалов, музыкант Сергей Никитин – все эти люди сыграли большую роль в моем музыкальном становлении. Из белорусских творческих коллективов особое уважение – мулявинским «Песнярам», группам «Палац», «Троица» и «Криви».

В самом начале наша программа состояла из кавер-версий известных песен в стиле кантри, но нам всегда хотелось быть оригинальными, не исполнять чужие произведения, поэтому и решили обратиться к белорусскому песенному фольклору. Первая обработка белорусской народной песни появилась в 2000 году, специально для участия в телевизионном конкурсе молодых артистов «Зорная ростань». И мы победили. В качестве приза нам подарили 100 часов записи в студии Белтелерадиокомпании, которые мы успешно реализовали – выпустили альбом «За ліхімі за марозамі».

Одно из наших выступлений на «Зорнай ростані» увидел директор Дворца культуры ОАО «БелАЗ» Геннадий Смольский и пригласил коллектив поработать под его началом, а после успешного участия в Международном конкурсе молодых исполнителей «Витебск-2002» на «Славянском базаре в Витебске» Михаил Финберг пригласил наш дуэт на работу в Национальный концертный оркестр Беларуси, – рассказал Константин.

Первый сольный концерт в родном городе



– Несмотря на 20-летнюю творческую жизнь, предстоящее выступление в Борисове будет для нас первым большим сольным концертом в родном городе. Это будет не просто выступление, а теплая творческая встреча. Вся музыка будет исполнена исключительно вживую, прозвучат лучшие наши песни и несколько премьерных песен, одна из них, только что записанная в студии, – «Сарока». Аккомпанировать нам будут лучшие музыканты страны – Александр Сторожук (ударные), Александр Калиновский (бас), Игорь Бранковский (клавишные), Карен Карапетян (скрипка). Также зрителей ждут оригинальный медиаконтент, специальный гость и видеопоздравления с нашим юбилеем от Максима Мирного и Петра Елфимова.

Мы ждем вас, друзья! Приходите на концерт, и давайте сделаем этот вечер незабываемым!

Беседовала Наталья НАЗАРЕНКО