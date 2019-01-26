Британский регулятор предупредил звезд соцсетей: за скрытую рекламу им грозит тюрьма

Британских блогеров и поп-звезд вынудили маркировать рекламу в их постах в соцсетях. Согласно законам, попытка ввести подписчиков в заблуждение может караться штрафами и тюрьмой до двух лет. Как минимум 16 звезд соцсетей, в том числе певицы Элли Голдинг и Рита Ора, модели Рози Хантингтон-Уайтли и Алекса Чанг, а также блогер Зоэлла (Зои Сагг) согласились отредактировать свои рекламные посты в «Инстаграме» после предупреждения британского регулятора — Управления по конкуренции и рынкам (CMA).



Певица Рита Ора. Фото Reuters

Теперь знаменитости должны будут четко указать, платил ли им рекламодатель за пост или дарил какие-либо подарки.

Это следует из предупреждений CMA о том, что посты могут нарушать закон о защите прав потребителей.

Поддержка в интернете может стимулировать развитие брендов, но также может ввести в заблуждение подписчиков (потенциальных потребителей), считает CMA.

Управление не сообщает, нарушили ли инфлюэнсеры закон, но отмечает, что все вышеуказанные селебрити вызвались изменить своё онлайн-поведение после предупреждений.

Более того, если они не будут соблюдать новые правила CMA, то могут быть привлечены к суду и приговорены к большим штрафам или тюремному заключению сроком до двух лет.

В список тех, кто заинтересовал британского регулятора, попали поп-звезда Рита Ора, актриса Мишель Киган, певица Элли Голдинг, телеведущая, модель и писательница Алекса Чанг, дизайнер Рози Хантингтон-Уайтли, видеоблогер Зои Сагг (Зоэлла), фешн-видеоблогер Джим Чепман. Всем им разослали предупредительные сообщения.

Крис Фокс, обозреватель BBC News, отмечает, что обычно, когда знаменитости публикуют рекламу, четко не проговаривая, что им заплатили за это, а пользователи жалуются, в директ к звездам стучится Агентство по рекламным стандартам (ASA).

«Но если ASA принимает меры против отдельных рекламных объявлений или компаний, то Управление по конкуренции и рынкам (CMA) может принимать меры против конкретных людей», — отмечает Крис Фокс.



Певица Элли Голдинг. Фото Reuters

Исполнительный директор CMA Андреа Кошелли сказал Би-би-си: «Инфлюэнсеры могут оказать огромное влияние на то, что их поклонники решат купить. Люди могут совершенно справедливо почувствовать себя обманутыми, если то, что они считают рекомендацией того, кем они восхищаются, окажется маркетинговой уловкой».

«Вы должны быть в состоянии понять по посту, оплачен ли он, чтобы сразу решить, стоит ли тратить ваши с трудом заработанные деньги на этот продукт», — замечает Кошелли.

Каковы новые правила?

Инфлюэнсеры должны четко обозначить контент, который был оплачен или за который он получил подарки или ссуды. Хэштеги #ad («реклама») или #sponsored («спонсировано») являются примерами, и теперь должны отображаться на видном месте в начале сообщения, а не скрываться среди других хэштегов;

Подарки нужно помечать хэштегом #freebie;

Для инфлюэнсеров уже недостаточно объявлять компании, на которые они работают, в своем профиле. Каждый пост должен маркироваться отдельно, а все платные материалы или коммерческие продукты должны быть отмечены;

Если инфлюэнсер участвует в различных коммерческих проектах, связанных с отдельной должностью, каждая из них должна быть маркирована.

Впрочем, эксперты отмечают, что реальность далека от рекомендаций. Адвокат Герайнт Ллойд-Тейлор сказал Би-би-си, что британские законы в вопросе онлайн-рекламы всё ещё слишком сложны.

«CMA представило эти посты так, как будто некоторые знаменитости намеренно пытаются обдурить своих фанатов. Но зачастую им просто трудно следовать противоречивым регламентациям», — сказал директор по правовым вопросам Герайнт Ллойд-Тейлор из адвокатской конторы Lewis Silkin.

«Я думаю, что хэштег #ad будет ставиться по умолчанию, но похоже, что CMA также собирается следить за встроенными инструментами и другими механизмами работы соцсетей», — добавил юрист.

Практика продвижения товаров и услуг — от одежды до автомобилей, от отелей до организации каникул, — широко распространена среди инфлюэнсеров в социальных сетях. Некоторые зарабатывают десятки тысяч евро/фунтов/долларов/рублей за одну публикацию в «Инстаграме».