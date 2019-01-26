Статные и грозные. Посмотрите на фото зубров и зубрят, которые обитают в Россонском районе

В 2018 году в красноборских лесах в Россонском районе родилось 30 молодых зубрят, семь из них появились на свет в октябре-ноябре, пишет сайт туркомплекса «Красный Бор».



Фото: Екатерина Дубовская и Андрей Шимчук

Зима — самый тяжелый период в жизни зубров. Природных кормов становится мало и рацион лесных исполинов составляют только кора, листья и стебли. Но добраться до них молодым телятам бывает непросто: зубры не умеют копытить снег ногами, а добывают еду, разгребая его мордой. Поэтому в зимний период большинство стад из красноборской популяции собирается рядом с местами, где охотхозяйство регулярно подкармливает копытных. Здесь жизнь посытнее, и истощение молодняку не грозит.

С приходом зубров к подкормочным площадкам в охотхозяйстве «Красный Бор» здесь начинают подсчет поголовья. Звери становятся менее пугливыми при встрече с человеком.



Фото: Екатерина Дубовская и Андрей Шимчук



Фото: Екатерина Дубовская и Андрей Шимчук



Фото: Екатерина Дубовская и Андрей Шимчук



Фото: Екатерина Дубовская и Андрей Шимчук

— С каждым годом численность красноборской популяции растет, и подсчитать всех животных становится все сложнее. В декабре 2018 года подсчет занял более 10 дней. Пришлось не только по несколько раз наблюдать за тремя большими стадами, но и за небольшими группами и одиночными самцами, ведущими скрытый образ жизни даже зимой, — отмечает сотрудник Научно-практического центра по охотоведению и поддержке ресурсов диких животных «Красный Бор» Александр Каштальян.

Но усилия ученых себя оправдали. Поголовье зубров достигло 155 особей, а прирост — 30 молодых телят — самый высокий за все время существования популяции.



Фото: Екатерина Дубовская и Андрей Шимчук



Фото: Екатерина Дубовская и Андрей Шимчук



Фото: Екатерина Дубовская и Андрей Шимчук

Выжить зимой в природе без помощи человека зубрятам проблематично. Но у красноборских малышей есть хорошие шансы встретить весну — ведь на подкормочных площадках охотхозяйства животных всегда ожидает свежий корм.



Фото: Екатерина Дубовская и Андрей Шимчук