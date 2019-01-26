Угон и аварийная посадка. Как самолет Ту-134 превратился в популярнейший кинотеатр в Витебске

Многие жители Витебска помнят кинотеатр «Полет», который размещался в списанном самолете Ту-134 с бортовым номером СССР-65639. Крылатая машина стояла на Московском проспекте возле технологического института (сейчас университета).





Питерская прописка

Самолет Ту-134 СССР-65639 произвели в 1969 году в Харькове, тогда же он совершил первый полет. В эксплуатации со 2 марта 1970-го, был приписан к ленинградскому аэропорту Пулково. Чаще всего совершал рейсы за границу. Технику списали 28 июня 1983 года: она выработала ресурс.

ЧП на борту

За свою летную историю самолет пережил два серьезных ЧП.

При взлете в Симферополе 21 мая 1976 года на высоте 50 метров раздался сильный хлопок. Машину затрясло, упали обороты левого двигателя, с земли наблюдался огонь. Пилоты Г. Курильченко и Т. Котляров экстренно выключили аварийный агрегат и посадили самолет на одном правом двигателе. Оказалось, обгорели и разрушились лопатки второй турбины.

С 1954 по 1991 годы в Советском Союзе произошло 113 угонов пассажирских самолетов. В печальную статистику попал и будущий кинотеатр «Полет».

Газета «Карелия» в 2004 году так описывала ту историю. Сбежавшие из колонии-поселения в Медвежьегорске 19-летний Геннадий Шелудько и 22-летний Александр Загирняк 10 июля 1977 года по паспортам знакомых из ПТУ купили билеты на рейс № 8719 Петрозаводск — Ленинград. Молодые люди сидели на местах 9 и 10.

После любезного разговора со стюардессой один из них пошел за девушкой и скрылся за занавеской. В это время самолет уже начал снижение, но вдруг стал кружить над Ленинградом, а затем взял обратный курс.

Оказалось, угрожая учебной гранатой Ф-1 (ее пронесли в радиоприемнике), молодой человек потребовал лететь в Швецию. На борту находились 72 пассажира. Из-за нехватки топлива самолет приземлился в аэропорту Хельсинки.

Прошло около пяти часов переговоров. Вдруг кто-то увидел, что экипаж выбрался из самолета через автономный выход. Несмотря на угрозы террористов, несколько пассажиров открыли грузовой люк.

Пять человек выпрыгнули в темноту с трехметровой высоты, один из них сломал ногу. Видя это, остальные заложники не решились на побег и расселись по своим местам. Вскоре отпустили женщин и детей. Мужчинам доставили еду, журналы и даже пиво.

Неторопливые финны продолжали переговоры, в результате которых в заложниках осталось лишь трое мужчин. На вторые сутки угонщики просто уснули от переутомления, и полицейским не составило труда подняться на борт.

Через несколько дней воздушных пиратов передали советским властям. Угонщиков приговорили к 15 и 8 годам лишения свободы.

Геннадия Шелудько судили в том числе и за измену родине. Из обвинительного заключения: «Умышленно действуя в ущерб государственной независимости Союза ССР, в конце июня — начале июля 1977 года проводил организационную деятельность, направленную к подготовке и совершению особо опасного государственного преступления — измене Родине. Проживая в городе Медвежьегорске Карельской АССР и под влиянием систематического прослушивания враждебных передач зарубежных радиоцентров, вынашивая изменнические намерения, явился инициатором и организатором измены Родине в форме бегства за границу».



Фото: Александр Григорьев

Последний полет

Как вспоминает инженер по охране труда международного аэропорта Витебск Леонид Лужков (раньше работал старшим инженером авиационно-технической базы), Ту-134 появился в городе на Двине при содействии заслуженного пилота СССР Виктора Купало. Перед пенсией он возглавлял одно из региональных управлений гражданской авиации. Затем вернулся в родной город и устроился в аэропорт начальником штаба летного отряда.

Когда у витебских властей появилась идея получить списанный самолет, Виктор Купало использовал свои старые связи. И Ленинградское управление гражданской авиации бесплатно передало в Витебск крылатую машину.

У СССР-65639 в летном ресурсе оставалось около двух часов — вполне достаточно для полета в Витебск. (Иначе самолет пришлось бы транспортировать в разобранном виде по железной дороге). В свой последний рейс Ту-134 отправился без пассажиров в конце лета 1983 года.

По дороге к кинотеатру

Во всех интернет-источниках значится, что в 1983-м Ту-134 стал кинотеатром. Но это не так: превращение в учреждение культуры заняло много времени.

Более полугода самолет простоял в аэропорту. Весной 1984-го инженеры-техники 339-го военно-транспортного авиационного полка, дислоцировавшегося на аэродроме Северный в микрорайоне Журжево, приступили к разборке Ту-134, чтобы доставить его в город.

Кроме крыльев, пришлось снять и хвост, который не проходил под Билевским мостом. Буксировка фюзеляжа и транспортировка других частей вызвали большой ажиотаж, особенно у детей.

Самолет установили примерно на том месте, где сейчас новый корпус технологического университета.

31 мая 1984 года «Віцебскі рабочы» поместил небольшую заметку: «Выканком Віцебскага гарадскога Савета народных дэпутатаў рыхтуе для юных гледачоў абласнога цэнтра цікавы падарунак. На невялікай пляцоўцы перад тэхналагічным інстытутам лёгкай прамысловасці, адлятаўшы свой тэрмін, „прызямліўся“ 76-месны серабрысты авіялайнер Ту-134. У прасторным камфартабельным салоне самалёта абсталёўваецца дзіцячы кінатэатр».

Но юные зрители попали на первый сеанс только через год. Открытие нового кинотеатра прошло без пафоса. По крайней мере, «Віцебскі рабочы» об этом не писал.

В рубрике «Афиша», где ежедневно публиковали репертуар витебских кинотеатров, «Полет» впервые появился только 18 июня 1985 года — с фильмом «Неуловимые мстители». Через несколько дней демонстрировали «Новые приключения неуловимых», затем — «Новые приключения капитана Врунгеля».

Билетов не достать

Киномеханик витебского Дома кино Галина Павленкова получила профессию в Советске Калининградской области, откуда в 1985 году приехала на практику в Витебск в кинотеатр «Восток» (размещался на Пролетарской площади). Его филиалом был «Полет».

По словам Галины Павленковой, зрители поднимались в салон по трапу, установленному к передней двери. На входе сидели кассир и контролер. Через прозрачное стекло просматривалась кабина пилотов.

Пассажирские кресла, закрепленные на нисходящем сверху пандусе, были повернуты к хвостовой части, где размещался экран. За ним находилась аппаратура и рабочее место киномеханика. Таким образом, изображение проецировалось с обратной стороны экрана, что было весьма необычно. Электроэнергией кинотеатр обеспечивал производственный цех технологического института.

Сеансы длились минут по сорок. В основном демонстрировали сборники мультфильмов «Веселая карусель». Летом в перерывах салон обязательно проветривали, так как фюзеляж сильно нагревался.

Популярность «Полета» была невероятной! Каждый сеанс собирал полный зал, а киномехаников узнавали на улице и просили достать билет.

Но вскоре — в 1988 году — кинотеатр закрыли: из-за несоответствия пожарным нормам. В штате «Полета» было двое пожарных, они дежурили посменно. Но в кинотеатре не было запасного выхода.



Кинотеатр-самолет после списания отодвинули ближе к домам, сейчас тут храм Святой Татьяны. Фото: Антон Степанищев

Наступили перестроечные времена. Люди переключились на входящие в моду видеомагнитофоны и кооперативные видеосалоны. Киносеть начала терять доходы, которые позволили бы привести «Полет» в норму.

После 1990 года самолет сдвинули ближе к жилым домам (в таком положении он зафиксирован на фотографии), где сейчас стоит церковь Святой Татьяны. Авиалайнер вскоре обнесли забором, это не помешало вандалам разбить несколько иллюминаторов.

Подростки устраивали в самолете посиделки. В конце концов, там случился пожар. В 1992 году Ту-134 СССР-65639 демонтировали и порезали на металлолом. Так самолет закончил свою службу.