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Унесли прямо во время выставки. Что известно о краже картины Куинджи в Третьяковке
27.01.2019 22:40 — Новости Культуры | Tut.by
Вечером 27 января из Третьяковской галереи
Судя по всему, неизвестный унес картину во время работы выставки — когда в зале находились и другие посетители. Первое сообщение о пропаже полотна было
Ретроспектива пейзажиста Архипа Куинджи (1842−1910; 27 января — день его рождения) открылась в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 6 октября и должна продлиться до 17 февраля. Как и другие большие выставки российских художников конца XIX — начала XX века (например, Ивана Айвазовского и Валентина Серова), ретроспектива Куинджи пользуется большой популярностью — все онлайн-билеты на нее уже раскуплены. Кроме того, галерея несколько раз продлевала часы работы экспозиции — в последний раз это произошло 24 января; сейчас выставка работает семь дней в неделю до 9 вечера.
Над картиной «Ай-Петри. Крым» художник работал с 1898 по 1908 годы; изображена на ней крымская гора Ай-Петри с окружающей ее грядой. Постоянно картина хранилась в Русском музее, откуда ее и привезли на выставку. По
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Вечером 27 января из Третьяковской галереи пропала картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».
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