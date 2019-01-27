Певец-андрогин представит Францию на «Евровидении»

Певец-андрогин Билал Хассани представит Францию на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение», сообщает Paris Match.



Билал Хасани. Фото: скриншот видео

19-летний певец исполнит песню Roi («Король»).

Билал Хассани родился в 1999 году в Париже. Он марокканского происхождения, его отец живет в Сингапуре.

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У него филологическое образование (в 2017-м Билал получил степень бакалавра по филологии), но еще в 2015-м он начал музыкальную карьеру. Спустя два года певец публично заявил о своей нетрадиционной ориентации, после чего не раз получал угрозы в свой адрес (в том числе, из-за своей внешности).

При этом Хассани называют «иконой французской молодежи ЛГБТ+», а клип к его песне «Roi» уже собрал более 6,4 млн просмотров.