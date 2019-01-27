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Певец-андрогин представит Францию на «Евровидении»
28.01.2019 10:54 — Новости Культуры | Tut.by
Певец-андрогин Билал Хассани представит Францию на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение»,
19-летний певец исполнит песню Roi («Король»).
Билал Хассани родился в 1999 году в Париже. Он марокканского происхождения, его отец живет в Сингапуре.Видео:
У него филологическое образование (в 2017-м Билал получил степень бакалавра по филологии), но еще в 2015-м он начал музыкальную карьеру. Спустя два года певец публично заявил о своей нетрадиционной ориентации, после чего не раз получал угрозы в свой адрес (в том числе, из-за своей внешности).
При этом Хассани называют «иконой французской молодежи ЛГБТ+», а клип к его песне «Roi» уже собрал более 6,4 млн просмотров.
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Певец-андрогин Билал Хассани представит Францию на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение»
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