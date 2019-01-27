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Звездный поход. Лидский район посетят студенты из Азербайджана
28.01.2019 — Новости Культуры | Заря над Неманам
С 28 января по 1 февраля Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка проводит 54-й интернациональный Звездный поход по местам боевой и трудовой славы белорусского народа, который посвящен 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Девять отрядов, а это более 300 человек,
Вместе со студентами и преподавателями БГПУ в Звездный поход отправятся студенты и преподаватели Бакинского славянского университета (Азербайджан), Евразийского национального университета им. Л. Гумилева (Казахстан), Московского городского педагогического университета (Россия), Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами (Узбекистан). В походе также примут участие иностранные студенты БГПУ из Туркменистана.
Звездный поход не обойдет и Лидчину. На протяжении четырех дней в нашем регионе будет работать отряд «Звездный легион». В составе отряда Лидский район посетят студенты из Азербайджана. В СШ №16 и №17, Едковской СШ, Березовской СШ №3 состоятся профориентационные встречи со старшеклассниками. Пройдут тренинги личностного роста и мастер-классы по художественному творчеству, круглый стол по программе «равный обучает равного», «Брейн-ринг» с участием студентов и членов молодежного парламента учреждений образования Лидского района. В агрогородке Белица, на месте захоронения воинов Великой Отечественной войны, состоится митинг. В свою очередь, лидчане поделятся с гостями своим опытом, организуют экскурсии и посещение достопримечательностей.
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С 28 января по 1 февраля Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка проводит 54-й интернациональный Звездный поход по местам боевой и...
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