ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американский журнал включил Брест в топ-19 мест, которые стоит посетить в 2019 году

28.01.2019 15:12 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американский лайфстайл-журнал PureWow включил Брест в список малоизведанных мест, которые стоит посетить в 2019 году.


По мнению издания, Брест несправедливо обделен вниманием туристов:

«А жаль. Ведь в этом городе на белорусско-польской границе есть много интересных мест. Любителей истории порадуют Брестская крепость и археологический музей „Берестье“, в котором представлен раскоп славянской деревни XIII века. Проголодались? Попробуйте блюда национальной кухни, например, картофельную кашу, всего за несколько рублей».

К сожалению, журнал не уточняет, что за картофельная каша и где в Бресте ее можно отведать.

Всего в списке 19 мест. Помимо Бреста в него вошли Бутан, Сьюард (Аляска), Мерида (Мексика), Сиань (Китай) и другие города.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский лайфстайл-журнал PureWow включил Брест в список малоизведанных мест, которые стоит посетить в 2019 году.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Царь с чайником на голове и великая кремлевская стена. В Минск привезли картины Бориса Гребенщикова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика