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Американский журнал включил Брест в топ-19 мест, которые стоит посетить в 2019 году
28.01.2019 15:12 — Новости Культуры | Tut.by
Американский лайфстайл-журнал PureWow включил Брест в
По мнению издания, Брест несправедливо обделен вниманием туристов:
«А жаль. Ведь в этом городе на белорусско-польской границе есть много интересных мест. Любителей истории порадуют Брестская крепость и археологический музей „Берестье“, в котором представлен раскоп славянской деревни XIII века. Проголодались? Попробуйте блюда национальной кухни, например, картофельную кашу, всего за несколько рублей».
К сожалению, журнал не уточняет, что за картофельная каша и где в Бресте ее можно отведать.
Всего в списке 19 мест. Помимо Бреста в него вошли Бутан, Сьюард (Аляска), Мерида (Мексика), Сиань (Китай) и другие города.
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Американский лайфстайл-журнал PureWow включил Брест в список малоизведанных мест, которые стоит посетить в 2019 году.
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