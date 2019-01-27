Американский журнал включил Брест в топ-19 мест, которые стоит посетить в 2019 году

Американский лайфстайл-журнал PureWow включил Брест в список малоизведанных мест , которые стоит посетить в 2019 году.





По мнению издания, Брест несправедливо обделен вниманием туристов:

«А жаль. Ведь в этом городе на белорусско-польской границе есть много интересных мест. Любителей истории порадуют Брестская крепость и археологический музей „Берестье“, в котором представлен раскоп славянской деревни XIII века. Проголодались? Попробуйте блюда национальной кухни, например, картофельную кашу, всего за несколько рублей».

К сожалению, журнал не уточняет, что за картофельная каша и где в Бресте ее можно отведать.

Всего в списке 19 мест. Помимо Бреста в него вошли Бутан, Сьюард (Аляска), Мерида (Мексика), Сиань (Китай) и другие города.