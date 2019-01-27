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Царь с чайником на голове и великая кремлевская стена. В Минск привезли картины Бориса Гребенщикова

28.01.2019 15:11 — Новости Культуры | Tut.by  
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Был приятный сентябрьский день 2018-го. Научный сотрудник Национального художественного музея Дмитрий Солодкий вел экскурсию. Все шло, как обычно, пока вдруг в одном из залов он не встретил Бориса Гребенщикова. Благодаря этой встрече спустя четыре месяца в музее открывается выставка работ БГ. Что нового о прародителе русского рока могут рассказать его картины — в материале TUT.BY.


Борис Гребенщиков (псевдоним — БГ) — лидер легендарной российской рок-группы «Аквариум», поэт и композитор.

Музыкант Борис Гребенщиков еще и художник, если вы (вдруг!) об этом не знали. Он много раз выставлялся в родном Санкт-Петербурге, Москве, Лондоне и Нью-Йорке. В январе его работы впервые приезжают в Минск — в Национальный художественный музей, который в этом году отмечает 80-летие.

Научный сотрудник художественного музея Дмитрий Солодкий бывал практически на всех белорусских концертах группы «Аквариум». Привезти Гребенщикова-художника в Минск он хотел давно и сильно, но каждый раз что-то не получалось. В сентябре прошлого года все наконец сложилось.

— В последний его визит в Минск, за день до концерта, Борис Борисович пришел в наш музей, хотя и до этого бывал не раз, — вспоминает Дмитрий. — Когда я проводил экскурсию, увидел его в одном из залов. По окончании экскурсии подошел, представился. Мы погуляли по музею, поговорили об искусстве, выяснили, что у нас есть общие знакомые.


Когда по Национальному художественному музею ходил директор парижского Лувра, его вниманием завладели картины Язепа Дроздовича, рассказывала сотрудница музея Надежда Усова. Гребенщиков «завис» на другом: на собрании русского искусства, а также на выставке работ Израиля Басова.

— Про Басова Борис Борисович сказал, что «это шикарно». Но собрание русского искусства заинтересовало его больше.

За творчеством Гребенщикова Дмитрий следил давно, поэтому досконально знал все, что происходило в его жизни. С предложением сделать выставку в Нацхудмузее он зашел напрямую: «Давайте выставимся у нас в музее, если вы не против!» Гребенщикову идея понравилась: «Я не против. Идея здоровская, мне нравится».

Ударили по рукам, обменялись номерами телефонов, зафрендились в Facebook. Ученый совет музея идею одобрил — и началась подготовительная работа.


Картины Бориса Гребенщикова разместились в том же зале, где до этого выставлялись работы Язепа Дроздовича. Издалека и не сразу поймешь, что экспозиция поменялась: колористика, да и сюжеты в чем-то очень похожи.

Всего в Минске выставляется 30 работ Бориса Гребенщикова. 21 одна из них приехала из студии группы «Аквариум» в Санкт-Петербурге, девять картин приплыли на пароходе из Нью-Йорка.

— Вы знали Бориса Гребенщикова как музыканта. А когда открыли для себя БГ-художника, он вас удивил?

— Да, я удивился, потому что не ожидал, что многие его работы будут настолько хороши, что он может вот так. Ведь, по сути, Гребенщиков — это самоучка. Я бы, например, так не смог. Хотя он пишет картины с 1977-го, а я вообще не пишу, — улыбается. — У него интересные переходы, тоновые нюансы. В этих работах можно увидеть многое, что скрыто за его именем.


Дмитрий Солодкий говорит: если оценивать Гребенщикова по его живописи, в нем можно увидеть безнадежного романтика. А теперь вспомните БГ на сцене, сравните и удивитесь!

— У него очень много романтического в живописи: закаты, рассветы, одинокие архитектурные доминанты. Излюбленный прием — изобразить низкую линию горизонта, что для зрителя всегда расширяет грань видимого. Картины Гребенщикова — про небо, легкость, свет. И немного про землю, над которой что-то выделяется. Как правило, это храмы, которые соединяют небо и землю. По сути, он пишет про проводники и полупроводники в разные миры!

— Хотя сам утверждает, что ни с одной религией себя не ассоциирует.

— Я понятия не имею, что у него сейчас на уме, — признается Дмитрий. — Мне нравится, как он говорит: он сын Бога — и на этом всё.

По некоторым работам можно сказать, что Борис Гребенщиков — это реалист, считает куратор выставки.


— Однажды я приехал в Петербург и увидел ровно такое рассветное небо над силуэтами темного города. Ровно такие же разводы, один в один. Кто-то мне скажет: «Какой реализм? Дмитрий, опомнитесь!» Но это абсолютно так.

Некоторые картины утверждают, что Гребенщиков — это мастер игры и легкого стеба.


Слева — картина «Отелло промахнулся»

— Эта работа называется «Отелло промахнулся». Смешной царь с чайником на голове, викинг, оборотень. Такие забавные, примитивные образы и название — сплошная постмодерновая игра: он цитирует Киплинга, изображая Шекспира. Или вот картина «Да ни хрена себе!». Это, скорее всего, альтер эго самого БГ. Он заходит в темную комнату — а там такая жизнь! Ведь «Аквариум», как говорит сам Борис Борисович, — это не про рыбки, это черный ящик.


Картина «Да ни хрена себе!»

Но абсолютно все работы похожи в одном: они очень искренние, считает Дмитрий Солодкий.

— Его пейзажи очень впечатляют. В них есть тишина, которая звучит. Вот, например, «Башня заходящего солнца» по эмоциональному состоянию цепляет меня больше, чем работы некоторых профессиональных художников. Как его воспримет зритель, я понятия не имею. Но по крайне мере он увидит, что Гребенщиков — это не только музыкант.




Большинство работ на выставке написано в 2018 году. Самая старая картина относится к 1994 году и называется «Пленение Иосифа Виссарионовича Сталина народным ирландским героем Фердиадом».


— Да, был такой Фердиад. Но почему он пленяет Сталина, я затрудняюсь сказать. В этом весь Гребенщиков: он играет со смыслами, цитатами, но делает это очень смешно и искренне. Гребенщиков рассказывает нам не про технику, которой он владеет, а про идеи. Его картины лишены чье-либо присутствия. Все, что в них видишь, — это только твои переживания.


Часто в пресс-релизах к выставкам БГ указывают, что некоторые песни Гребенщиков записывает на деньги, вырученные от продажи его картин. К выставке в Минске у Гребенщикова нет никакого коммерческого интереса. Вход на нее бесплатный: нужно заплатить только за билет в музей.

— Кто-то придет в художественный, а тут — Борис Гребенщиков. И подумает: «Что случилось с музеем?» — смеется Дмитрий. — Вот про это мы тоже хотели бы рассказать: в музее вы можете увидеть разное. Даже если этому музею уже 80 лет.


Продлится выставка «Тотемы Зимогоров» с 29 января по 10 марта. Чуть позже Дмитрий Солодкий начнет проводить бесплатные кураторские прогулки-экскурсии, о которых можно будет узнать на сайте Национального художественного музея.

 
Теги: Минск
 
 
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