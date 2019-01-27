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Аллигатор вмерз в лед в США. Но с ним все в порядке

28.01.2019 18:14 — Новости Культуры | Tut.by  
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В американском национальном природном парке The Shallotte River Swamp Park из-за холодов болотные аллигаторы практически полностью вмерзли в лед. Они не реагируют на внешние раздражители, им не нужна пища, но с ними, уверяют сотрудники парка, все в порядке. Рассказываем (и показываем), как так вышло. 

 
 
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Может показаться, что бедным рептилиям нужна помощь. Но с ними все нормально
 
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