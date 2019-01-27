В американском национальном природном парке The Shallotte River Swamp Park из-за холодов болотные аллигаторы практически полностью вмерзли в лед. Они не реагируют на внешние раздражители, им не нужна пища, но с ними, уверяют сотрудники парка, все в порядке. Рассказываем (и показываем), как так вышло.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аллигатор вмерз в лед в США. Но с ним все в порядке Может показаться, что бедным рептилиям нужна помощь. Но с ними все нормально