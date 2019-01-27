ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Качели строгого режима». В Екатеринбурге поставили забор посреди детской площадки

28.01.2019 18:36 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Популярная на TUT.BY «доска позора», судя по всему, находит своих последователей в других стран. Так в российском Екатеринбурге рабочие построили забор прямо посреди детской площадки. При этом ограждение прошло поперек качелей, пишет nakanune.ru.

Фото: nakanune.ru

Причины случившегося — в давнем конфликте между местными жителями и застройщиком, который вырубил несколько гектаров зелени и построил два новых дома. Позже застройщик начал устанавливать забор вокруг нового ЖК, поскольку местные жители якобы мешали его благоустройству.

Теперь качаться на качелях можно лишь в том случае, если один человек перелезет через забор или кто-то подойдет с другой стороны.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярная на TUT.BY «доска позора», судя по всему, находит своих последователей в других стран. Так в российском Екатеринбурге рабочие построили забор прямо посреди...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Аллигатор вмерз в лед в США. Но с ним все в порядке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика