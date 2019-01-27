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«Качели строгого режима». В Екатеринбурге поставили забор посреди детской площадки
28.01.2019 18:36 — Новости Культуры | Tut.by
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Причины случившегося — в давнем конфликте между местными жителями и застройщиком, который вырубил несколько гектаров зелени и построил два новых дома. Позже застройщик начал устанавливать забор вокруг нового ЖК, поскольку местные жители якобы мешали его благоустройству.
Теперь качаться на качелях можно лишь в том случае, если один человек перелезет через забор или кто-то подойдет с другой стороны.
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