«Качели строгого режима». В Екатеринбурге поставили забор посреди детской площадки

Популярная на TUT.BY «доска позора» , судя по всему, находит своих последователей в других стран. Так в российском Екатеринбурге рабочие построили забор прямо посреди детской площадки. При этом ограждение прошло поперек качелей, пише т nakanune.ru.

Фото: nakanune.ru

Причины случившегося — в давнем конфликте между местными жителями и застройщиком, который вырубил несколько гектаров зелени и построил два новых дома. Позже застройщик начал устанавливать забор вокруг нового ЖК, поскольку местные жители якобы мешали его благоустройству.

Теперь качаться на качелях можно лишь в том случае, если один человек перелезет через забор или кто-то подойдет с другой стороны.