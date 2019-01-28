5 детских книг, которые надо перечитать в студенчестве

Дурацкий остров, мозги из отрубей и иголок, а еще игра в крокет с фламинго вместо клюшек — звучит не очень похоже на литературу для взрослых. Так и есть: все эти вещи мы взяли из книг, которые, как правило, читают детям. Мы же уверены, что если отойти от стереотипов, то в перечисленных произведениях можно найти много чего интересного и студентам, и даже людям постарше. Заряжайте «читалки» — и вперед!

«Приключения Алисы в Стране чудес» (1865)



Фото: santyaguarundito.blogspot.com

Самая очевидная книга в списке, но зато одна из самых ярких в мировой литературе. Ну а еще именно «Алиса» стала, пожалуй, самым известным образцом жанра абсурда. Столько слов «самый» неслучайно: если в детстве ты бездумно следишь за увлекательными превращениями героини то в крошку, то в великаншу, то во взрослом возрасте диву даешься, сколько аллюзий спрятано по ходу повествования. Причем наверняка часть из них вы так и не обнаружите с первого раза. Хороший челлендж для тренировки мозгов, не так ли?

«Алиса в Зазеркалье», кстати, — продолжение «Страны чудес», поэтому не перепутайте последовательность, если решите читать обе книги.

А вы знали, что Льюис Кэррол — это псевдоним математика? На самом деле автора книги зовут Чарльз Лютвидж Доджсон.

«Незнайка на Луне» (1964−1965)

В эту подборку мы включили именно последнюю книгу трилогии: часть о приключениях Незнайки и Пончика на Луне куда более приближена к взрослой жизни, нежели похождения малышей в Зеленом и Солнечном городах. Рискнем сказать, что «Незнайка» может стать своеобразным учебником по товарно-денежным отношениям и лайфхакам по выживанию в обществе. Надеемся, что тюремные «правила» вам не пригодятся, а вот знания о том, как устроена олигархия, откуда берется продакт-плейсмент в медиа, как работают демпинг и откаты, будут нелишними в жизни.



Фото: pikabu.ru

По сути, книга стала пророческой: многие вещи в ней действительно удивительно точно отражают современное мироустройство. Превращение в баранов после просмотра развлекательных передач, искусство в виде «картин-загогулин», удивительно напоминающее финансовые пирамиды «Общество гигантских растений»… «Совпадение? Не думаю!»

А вы знали, что Носов стал писать детские книги совершенно случайно? Он просто любил рассказывать сказки своему сыну, пока не понял: их надо фиксировать. В «обычной жизни», до литераторства, Николай был режиссером.

«Волшебник Изумрудного города» (1939, 1959)

Да, мы говорим именно про версию «Волшебника из страны Оз», переработанную Александром Волковым дважды: в 1939-м и 1959-м. А вообще советуем почитать всю серию: после первой книги автор опубликовал еще пять. Все они взаимосвязаны известными персонажами (только с четвертой книги Элли заменяет ее сестра Энни), которые достаточно наивны и прописаны так просто, что казаться реальными персонажами из нашей жизни у них не очень выходит. Но при этом что-то в них есть такого, отчего хочется следить за их приключениями. Может быть, потому что и в Страшиле, и в Трусливом Льве, и в ведьмах вроде Бастинды мы видим свои гипертрофированные черты?



Фото: magkmusic.com

Несмотря на кажущуюся невероятность ситуаций, в которых оказываются Элли и ее друзья, в книгах можно найти и прикладную информацию: например, в «Семи подземных королях» можно поучиться у героев, как выживать в пещере, если вы оказались отрезаны от внешнего мира. Не самая распространенная ситуация, но текст книги захватывает, уж поверьте.

А вы знали, что Волков взялся за перевод «Волшебника», чтобы попрактиковаться в английском? Правда, «практика» так его увлекла, что некоторые события и персонажи были значительно изменены, а книга превратилась в самостоятельное произведение.

«Дети капитана Гранта» (1867−1868)

Жюль Верн известен тем, что в своих произведениях предугадал появление некоторых современных устройств. Тем интереснее читать его книги сегодня. «Дети» — первая часть трилогии, в которую также входят «Двадцать тысяч лье под водой» и «Таинственный остров». Если в этом семестре появилось много скучных лекций — есть повод отвлечься.

Книга в первую очередь приключенческая, но параллельно в ней можно увидеть отсылки к «типичным взрослым проблемам» общества. Например, напомним: капитана Гленарвана не отпустили на поиски Гранта, потому что не были согласны с политическими убеждениями последнего (но прикрылись неполнотой информации, полученной о крушении). He-he, classic.

А вы знали, что книги Жюля Верна, по статистике ЮНЕСКО, считаются вторыми в мире по переводимости на разные языки? Кстати, догадаетесь, какой автор на первом?

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«Приключения Тома Сойера» (1876)

Том Сойер — потешный малый, который всю книгу только и делает, что попадает в забавные ситуации и выпутывается из них. Казалось бы, зачем про это читать взрослому человеку? Но у маленького Сойера есть чему поучиться.



Фото: otvet.mail.ru

Вспомните известный эпизод из книги, когда Том убедил всех, что белить забор очень почетно, поэтому за право получить такую работу ребята еще и должны ему денег. Отличный урок предпринимательства, респект. И хотя это кажется мало применимым к нашей жизни, все равно в диалогах маленьких мальчиков можно обнаружить для себя целый клад, если уметь читать между строк. Кстати, настоящий, денежный, клад в книге тоже есть. Дерзайте.

А вы знали, что Твен описал метод поиска преступника по отпечатку пальцев за десяток лет до того, как эта технология появилась на самом деле? Правда, не в «Томе Сойере», а в романе «Жизнь на Миссисипи». Видимо, предсказание будущего — примета выдающегося писателя.