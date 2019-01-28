Пинск объявлен культурной столицей Беларуси-2019

Пинск к своему главному титулу столицы Полесья добавил почетное звание культурной столицы Беларуси 2019 года. Республиканская акция и концерт, посвященные этому торжественному событию, состоялись в городском Доме культуры 25 января.



Республиканская акция «Культурная столица года» проводится Министерством культуры с 2010 года. Главная ее цель – познакомить жителей страны с лучшими достижениями национальной культуры, привлечь туристов в регионы. В разные годы этот титул носили Полоцк, Гомель, Несвиж, Могилев, Гродно, Брест, Молодечно, Бобруйск. В этом году титул белорусской культурной столицы перешел Пинску от Новополоцка.

На юбилейную, 10-ю церемонию, съехались многочисленные гости, были приглашены Почетные граждане, известные пинчане, представители общественных организаций, трудовых и творческих коллективов города.

Входя в городской Дом культуры, гости погружались в атмосферу творчества. В фойе были организованы выставки живописи и книг; звучала старинная музыка в исполнении ансамбля «Сальторелло» Пинской детской школы искусств; музыкальные инструменты, сделанные своими руками, представил мастер Николай Ярмольчук; художники Андрей и Вероника Русско рисовали знаменитого полешука, который гордо говорит: «Па-першае, я з Пінска…».

Церемония началась с театрализованной постановки, в которой были отражены исторические мотивы, – богатые народные традиции и обряды полешуков, показательные рыцарские бои, выступления кузнецов и лучников, появилась на сцене и пинская шляхта с королевой Боной.

В официальном открытии республиканской акции «Культурная столица Беларуси 2019 года» принимали участие первый заместитель министра культуры Наталья Карчевская, заместитель министра связи и информатизации Наталья Гордеенко, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк, первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец, председатель Новополоцкого городского Совета депутатов Олег Буевич, руководители местных органов власти. Под громкие аплодисменты зрителей Наталья Карчевская вручила специальный сертификат и символ праздника – хрустального аиста – председателю Пинского горисполкома Ивану Ребковцу. Наталья Владимировна выразила уверенность, что Пинск будет на высоте все 365 дней и достойно справится с высоким званием, которое несет не только радость, но и большую ответственность, ведь весь год именно Пинск будет в центре внимания миллионов глаз.

С праздничной сцены тепло поздравил пинчан заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец. Он зачитал приветственный адрес от имени губернатора Брестской области Анатолия Лиса. В частности, в нем шла речь о том, что Пинск – один из древнейших городов на белорусской земле, он имеет свое неповторимое лицо, сохраняет традиции и динамично развивает промышленный, образовательный, научный и культурный потенциал. Своими талантами, созидательными делами, спортивными и творческими достижениями пинчане прославляют родной город в нашей стране и за его пределами. А богатое историческое наследие и разнообразие культурной жизни влекут в столицу Полесья многочисленных туристов и гостей.

В свою очередь, председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец подчеркнул, что за последние годы в культурном пространстве Пинска произошли большие изменения, результатом которых стал рост интереса пинчан к искусству во всем его многообразии.

“Мы видим всплеск интереса наших горожан к театру, кино, концертному залу с его классической музыкой, благоустройству и улучшению внешнего облика Пинска. Увеличился поток туристов из ближнего и дальнего зарубежья в наш город. За этим стоит работа всех государственных структур и наших пинчан. Присвоение статуса важно и значимо для всех отраслей города, для каждого пинчанина. Значит, это наша общая, совместная победа. Мы проведем много как традиционных, так и новых мероприятий, которые будут радовать пинчан и гостей города в течение всего года. Всего в программе их запланировано около 400! Форум творчества в городе над Пиной позволит лучше узнать наш город, передать неповторимую атмосферу Полесья”, – отметил Иван Ребковец.

От самого молодого города страны Новополоцка и его жителей озвучил поздравления пинчанам председатель Новополоцкого Совета депутатов Олег Буевич. На сцене состоялась церемония передачи символического ключа с гербами всех городов, которые уже имели такой статус. Каждая новая культурная столица будет добавлять свой герб и передавать символ дальше.

Одним из интересных событий праздника стала церемония памятного гашения почтового конверта с оригинальной почтовой маркой. Так, специально к событию Министерством связи и информатизации была выпущена марка с изображением Полесского драматического театра и именной конверт, на котором изображены герб Пинска, виды на речной вокзал и здание бывшего иезуитского коллегиума, костел Успения Пресвятой Девы Марии, дворец Бутримовича. Специальное гашение провели уникальным художественным штемпелем.

Всех гостей, собравшихся в зале, ждал большой гала-концерт, наполненный неповторимыми и колоритными номерами в исполнении талантов пинской земли. Так, свое творчество представили Петр Соломенюк (Парохонская ДШИ), коллектив эстрадного танца “Рандеву”, воспитанники Пинской детской школы искусств №3, творческое объединение “Кавальская майстэрня”, артисты Полесского драмтеатра, народный молодежный театр “Визави”, заслуженный любительский коллектив, образцовый коллектив эстрадно-спортивного танца “Дарлинг”, городской камерный оркестр под управлением Оксаны Макаревич, городской духовой оркестр под управлением Михаила Огиевича, образцовый духовой оркестр гимназии №3 г.Пинска, воспитанники Пинского колледжа искусств, участники эстрадной студии “Лик”, образцовая вокальная группа “Фанстатика” Пинской детской школы искусств и многие другие. Прекрасно провели концерт ведущие Светлана Прохорович и Руслан Осипович. Главным режиссером мероприятия выступил Сергей Матузко.

Наши артисты своими блестящими и отточенными выступлениями доказали, что Пинск по праву вступает в статус культурной столицы Беларуси. Это звание придаст новый импульс развитию города, повысит его привлекательность, насытит городскую жизнь множеством интересных творческих проектов, позволит еще теснее соприкоснуться с миром прекрасного.

В течение года в Пинске пройдет более 400 разнообразных мероприятий. Запланировано проведение фестивалей органной и старинной лютневой музыки, бардовской песни, международный фестиваль духовых оркестров. Лето начнется с регионального фестиваля искусств «Зори над Пиной» и фестиваля уличного творчества «Перекресток». В планах также организация библиотечного литературного марафона и областного конкурса рисунка «Архитектурное наследие Пинска». На особо значимых памятниках архитектуры появятся QR-коды объектов. Музей Белорусского Полесья подготовит серию выставок «Тайны пинской земли». Для любителей сценического искусства запланированы «Театральные дни на Пинщине». Активизируется экскурсионная, концертная и выставочная деятельность.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото автора.