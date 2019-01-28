Х районный смотр-конкурс «Прыбяседскія зорачкі» прошел в Костюковичах

Более тридцати номеров в трех номинациях: «Вокал», «Хореография», «Инструментальное исполнительство» было представлено на гала-концерте победителей Х районного смотра-конкурса «Прыбяседскія зорачкі».

Этому концерту не нужны ни афиши, ни реклама. Он давно стал любимым не у одного поколения зрителей. Стоило только 26 января оказаться в зале районного Центра культуры, и в этом можно было самим убедиться! До начала концерта в одном ряду поудобнее устроились активные болельщики в лице бабушки, дедушки и тети, на другом – почетные места заняли две бабушки, мама и тетя, одноклассники конкурсантов. Эту цепочку можно продолжать бесконечно. Ведь именно так, компаниями и семьями, приходят поддержать своих звездочек родные и друзья.































Спустя два дня после концерта пролистываю фотоархив с яркими выступлениями учащихся детской школы искусств, учреждений образования и культуры района. И вот они: Ксения Зарецкая, Майя Иващенко, Анастасия Трусакова, Максим Базаев, Владимир Корх, Виктория Фроленкова, Татьяна Захарова… Бесконечно можно перечислять одаренных музыкальных детей, которым аплодировал весь зал! Харизма, умение за несколько минут суметь понравиться публике – с этим у ребят полный порядок. А как играли музыканты!!! Тимур Борисенко, Полина Бухта, Матвей Беспалов, Анна Напреенко, Мария Козырева, Ксения Будинщикова… Мелодии не отпускали зрителей до самого последнего аккорда. Движения, азарт и эмоции – все это передали в танцах коллективы: «Карамельки», «Бегущие огоньки», «Добры настрой», «Капель», «Ляльки», «Санрайс», «Задоринка» и другие. Лучшие из лучших солисты, дуэты, коллективы были удостоены дипломов различных степеней и подарков.







Зрители увидели и оригинальные работы учащихся детской школы изобразительных искусств. Юным художникам – Екатерине Зайцевой, Анне Борисенко, Елизавете Еленской, Михаилу Жугарову, Анастасии Купреенко, Александре Раковой, Анастасии Прыженковой, Кристине Скичко и другим ребятам – заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Людмила Куст вручала дипломы в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство». От организаторов мероприятия со сцены звучали слова благодарности родителям и педагогам за мастерство, помощь, за время, проведенное рядом с детьми, чтобы получить максимальный результат.

Остается пожелать организаторам мероприятия – детской школе искусств – новых интересных находок и креативных идей для следующего смотра-конкурса.

Текст и фото Ирина НЕКРЫЛОВОЙ.