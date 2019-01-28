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«Иди в *****». Крупный российский чиновник во время стрим очень сильно ругался - его уволили

29.01.2019 19:46 — Новости Культуры | Tut.by  
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Руслан Горринг — в совсем недавнем прошлом — заместитель генерального директора российской государственной компании «Росгеология». Мужчину уволили после того, как в интернет попало видео, в котором руководитель играет в популярный онлайн-шутер. Во время игры Горринг угрожает игрокам расправой, много ругается матом и рассказывает о сексуальных отношениях с подчиненными. Это нужно слышать (видеть не обязательно). 

 
 
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