Руслан Горринг — в совсем недавнем прошлом — заместитель генерального директора российской государственной компании «Росгеология». Мужчину уволили после того, как в интернет попало видео, в котором руководитель играет в популярный онлайн-шутер. Во время игры Горринг угрожает игрокам расправой, много ругается матом и рассказывает о сексуальных отношениях с подчиненными. Это нужно слышать (видеть не обязательно).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Иди в *****». Крупный российский чиновник во время стрим очень сильно ругался - его уволили Вот, как важно следить за своим поведением в интернете!