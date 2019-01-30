Витебский музей вошел в шорт-лист престижной премии в области искусства

В шорт-лист VII премии The Art Newspaper Russia (ее ежегодно вручает одноименная газета за самые значимые события в области искусства) впервые попало учреждение культуры из Беларуси — Музей истории Витебского народного художественного училища .



На фотографии преподаватели Витебского народного художественного училища. 26 июля 1919 года. Сидят слева направо: Лазарь Лисицкий, Вера Ермолаева, Марк Шагал, Давид Якерсон, Юдель Пэн, Нина Коган, Александр Ромм

Победителей выбирают в пяти категориях: «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад». Конкуренты витебского музея по номинации — Государственный музей современного искусства из российской столицы и Музеи Московского Кремля.

В финал в номинации «Музей года» витебский музей попал за восстановление исторически важного здания и просветительскую работу.



Фото: Елена Свистунова

Лауреатов премии объявят 1 марта в московском Гостином дворе.

Музей истории Витебского народного художественного училища (ВНХУ) открылся на улице Марка Шагала, 5а меньше года назад — в феврале 2018-го. 100 лет назад в здании, где разместился музей, Шагал основал художественное училище, здесь же под руковдством Казимира Малевича работало творческое объединение УНОВИС («Утвердители нового искусства»). 28 января ВНХУ исполнилось ровно 100 лет.