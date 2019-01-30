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Витебский музей вошел в шорт-лист престижной премии в области искусства
31.01.2019 16:01 — Новости Культуры | Tut.by
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Победителей выбирают в пяти категориях: «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад». Конкуренты витебского музея по номинации — Государственный музей современного искусства из российской столицы и Музеи Московского Кремля.
В финал в номинации «Музей года» витебский музей попал за восстановление исторически важного здания и просветительскую работу.
Лауреатов премии объявят 1 марта в московском Гостином дворе.
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Конкуренты витебского музея по номинации - Государственный музей современного искусства из российской столицы и Музеи Московского Кремля.
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