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Панорамы и дополненная реальность. В Брестской крепости открылась экспозиция за миллион рублей

31.01.2019 18:25 — Новости Культуры | Tut.by  
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31 января в юго-восточной казарме цитадели Брестской крепости открылась новая экспозиция, посвященная истории мемориала. Вместе с первыми посетителями TUT.BY прошел по обновленным залам.


Фортификатор Эдуард Тотлебен, по проекту которого была модернизирована крепость

Экспозиция разместилась в единственной сохранившейся полубашне крепости. На ее создание из бюджета Союзного государства был выделен почти 1 млн белорусских рублей, сообщил TUT.BY директор мемориального комплекса «Брестская крепость — герой» Григорий Бысюк.

— Надо иметь ввиду, что деньги выделялись не только Москвой, но и Минском. Финансирование было совместное: пятьдесят на пятьдесят, — подчеркнул собеседник.


Панорама, посвященная строительству крепости

Над выставкой трудились белорусские и российские специалисты. К творческой команде также присоединилась команда «Невский баталист», которые занимаются историко-художественными экспозициями.

Выставка занимает 700 квадратных метров и располагается в семи залах, каждый из которых представляет масштабную панораму, посвященную важным эпизодам истории крепости.


Иван Паскевич

Экскурсия начинается с зала «Западный форпост», который описывает историю строительства объекта. Помещение условно поделено на три части. В одной из них размещается панорама, иллюстрирующая строительство крепости, в другой в рабочих кабинетах предстают инженер-фортификатор Эдуард Тотлебен и генерал-фельдмаршал Иван Паскевич, который курировал ход работ.

— Второй зал нашего музея называется «Мировой пожар». Крепость строилась, совершенствовалась и только начало Первой мировой войны приостановило этот процесс, — рассказала первым посетителям заместитель директора мемориального комплекса «Брестская крепость — герой» Лариса Бибик.


Эвакуация гражданских из крепости

В зале представлены две панорамы. На одной — эвакуация гражданских из крепости. На второй в интерьере одного из залов разрушенного Белого дворца, в котором проходили переговоры по Брестскому миру, за столом сидит немецкий дипломат Рихард фон Кюльман, а рядом с ним стоит представитель советской делегации на переговорах Григорий Сокольников.


За столом сидит глава немецкий дипломат Рихард фон Кюльман, а рядом с ним стоит представитель советской делегации Григорий Сокольников

Третий зал «Междубурье» рассказывает о межвоенном периоде, когда крепость была польской.

— Здесь с 1921 по 1939 год стояли части и подразделения польской армии. У Тереспольских ворот была построена пристань, на которой можно было наблюдать за рекой Западный Буг, — сообщила Лариса Бибик.


Панорама в зале «Междубурье»

На главной панораме изображен польский солдат, который стоит на брусчатке-трилинке возле пограничной будки. Над ним — видеопроекция немецкого самолета, с которого падают вниз листовки, призывающие сдаваться в плен и не оказывать сопротивления.


Польская пограничная будка

Событиям Великой Отечественной войны в новом музее посвящены три зала: «Жаркий июнь 1941», «Штаб обороны» и «Прорыв».


Экспозиции рассказывают о первых часах войны, обороне крепости и попытках защитников прорваться к своим организованным отрядам. На панораме в зале «Жаркий июнь» можно поднять трубку старого телефона и услышать голос: «Я крепость, веду бой».


Фрагмент панорамы «Прорыв»

Последний зал, «Цитадель памяти», посвящен освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.


В семи залах практически нет аннотаций. Как объяснила Лариса Бибик, это было сделано намеренно:

— Это другая задумка, другой музей. Здесь люди должны почувствовать и впустить в себя образы того, как сражались люди на этой земле.

При этом на каждой панораме есть QR-коды. С помощью приложения на Android и iOS их можно просканировать и получить дополнительную информацию, получить доступ к архивным фотографиям или к аудиогиду, который расскажет чему посвящена та или иная часть экспозиции.


 
 
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