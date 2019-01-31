Пьяный охотник с ружьем требовал водку в сельмаге под Гродно. Местные вызвали милицию

Пьяный покупатель с ружьем пришел в сельмаг требовать водку и стал угрожать продавщице, сообщили в гродненской милиции.

35-летний гродненец приехал поохотиться в гости к родственникам в деревню Наумовичи. У него с собой было зарегистрированное ружье и все разрешающие охоту документы.

Но тут охотник с родственниками выпил — и началось.

— Когда алкоголь закончился, мужчина пошел в местный магазин. Денег при себе не было у него, поэтому стал требовать у продавщицы бутылку водки в долг. Она отказала, — рассказали в милиции. — Посетитель указал на ружье в чехле и пообещал зарядить его и выстрелить, если просьба не будет выполнена.

Местные жители вызвали милицию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за угрозу убийством, на него составили еще несколько административных протоколов. Ружье изъяли.