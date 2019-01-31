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Пьяный охотник с ружьем требовал водку в сельмаге под Гродно. Местные вызвали милицию
01.02.2019 12:13 — Новости Культуры | Tut.by
Пьяный покупатель с ружьем пришел в сельмаг требовать водку и стал угрожать продавщице,
35-летний гродненец приехал поохотиться в гости к родственникам в деревню Наумовичи. У него с собой было зарегистрированное ружье и все разрешающие охоту документы.
Но тут охотник с родственниками выпил — и началось.
— Когда алкоголь закончился, мужчина пошел в местный магазин. Денег при себе не было у него, поэтому стал требовать у продавщицы бутылку водки в долг. Она отказала, — рассказали в милиции. — Посетитель указал на ружье в чехле и пообещал зарядить его и выстрелить, если просьба не будет выполнена.
Местные жители вызвали милицию.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за угрозу убийством, на него составили еще несколько административных протоколов. Ружье изъяли.
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Когда алкоголь закончился, мужчина пошел в местный магазин. Денег при себе не было у него, поэтому стал требовать у продавщицы бутылку водки в долг. Она отказала.
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