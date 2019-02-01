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Усыпальницу Тутанхамона снова показали публике после 10 лет реставрации

02.02.2019 08:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Завершена многолетняя реставрация в усыпальнице древнеегипетского фараона Тутанхамона в Луксоре. Туристы снова увидят мумию и саркофаг, а также рисунки о его жизни и смерти — но теперь эти ценности более защищены от внешних воздействий.


9 лет усыпальницу реставрировали специалисты из американского Исследовательского института Гетти при сотрудничестве с египетским Министерством по делам древностей.


Напомним, эту сенсационную находку в Долине царей в 1922 году сделали британские археолог Говард Картер и коллекционер Джордж Герберт. Удивительно, но почти все сохранилось в неизменном виде — предметы и фрески. Открытие позволило изучить не только погребальное искусство фараонов, но искусство и технологии того времени.


Но постепенно рисунки в гробнице начали разрушатся: появились царапины из-за потока туристов, на стенах скапливался конденсат от выдыхаемого воздуха из-за недостаточной циркуляции воздуха.


Требовалось защитить от внешнего воздействия мумию и саркофаг. А также укрепить конструкции в помещении.


Теперь мумию Тутанхамона поместили в герметичный стеклянный футляр. Это было непросто: вес 250 кг, а чтобы поднять понадобились 12 человек. Здесь же выставлен внешний деревянный гроб и каменный саркофаг.


Фото: Reuters

Теперь воздух в усыпальнице можно полностью обновить за полчаса. Специальные датчики следят за климатом внутри.

«Мы хотели создать надежную систему, которая устояла бы перед ежедневным наплывом посетителей и в то же время была бы максимально щадящей по отношению к самим археологическим экспонатам», — рассказала ВВС эксперт института Сара Лардионис.

Для удобства посетителей переделана смотровая площадка.


Рисунки защищены барьерами, чтобы их не царапали, а новое освещение позволит лучше рассмотреть детали. Кстати, темные пятна на них оказались колониями бактерий.


Увы, они «въелись» в краску и вывести их без ущерба невозможно. Но опасности людям они не представляют.

 
 
Ссылка на источник 74
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Туристы снова увидят мумию и саркофаг, а также рисунки о жизни и смерти фараона. Но теперь эти ценности более защищены от внешних воздействий.
 
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