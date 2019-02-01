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МИД Польши опроверг требование разместить в Европе ядерные ракеты США

02.02.2019 08:42 — Новости Культуры | Tut.by  
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Министерство иностранных дел Польши опровергло распространенное журналом Spiegel заявление главы ведомства Яцека Чапутовица, в котором он выступил за размещение США ракет с ядерными боеголовками в Европе. Об этом говорится в сообщении МИДа.

«Министерство иностранных дел категорически отрицает, что в интервью изданию Spiegel министр Яцек Чапутович потребовал размещения американских ядерных ракет в Европе», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что утверждение, вынесенное в название интервью, не отражает содержание разговора.

Согласно заявлению, Европа базируется на ядерном сдерживании, гарантированном НАТО. Как отмечается, на вопрос о возможности размещения ядерного оружия в Польше, министр заявил: «Мы совершенно не желаем этого». При этом он отметил, что решение о возможных местах размещения такого оружия остается за НАТО, указывается в заявлении.

Накануне Spiegel опубликовал интервью с Чапутовичем, в заголовке которого говорилось, что глава МИД Польши призывает США разместить ядерные ракеты в Европе. При этом материал содержит прямую цитату министра, согласно которой, он заявил, что размещение на континенте американских ядерных ракет отвечает европейским интересам.

1 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Россией новый договор о ракетах средней и меньшей дальности. Он также сообщил, что США начнут выход из договора 2 февраля и приостановят выполнение своих обязательств. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что после приостановки Вашингтоном выполнения обязательств по ДРСМД альянс не планирует размещать в Европе новые ядерные ракетные установки.

 
 
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Министерство иностранных дел Польши опровергло распространенное журналом Spiegel заявление главы ведомства Яцека Чапутовица, в котором он выступил за размещение...
 
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