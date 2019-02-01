ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер диктор Центрального телевидения, ведущий программ «Время» и «Голубой огонек» Евгений Суслов

02.02.2019 13:22 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Диктор Центрального телевидения, ведущий программ «Время» и «Голубой огонек» Евгений Суслов умер в пятницу в возрасте 81 года. Об этом сообщила диктор и телеведущая Алла Данько.


Кадр Youtube

«Сегодня умер Евгений Суслов — диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР. Скорбим», — написала она на своей странице в Facebook.

По словам Данько, в последнее время Суслов тяжело болел. Отпевание состоится в понедельник в Елоховском соборе Москвы.

Суслов родился 10 октября 1937 года. В 1962 году он начал работать диктором на Центральном телевидении. Суслов в том числе вел трансляции военных парадов, праздничных демонстраций и других мероприятий. Он проработал на телевидении более 30 лет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диктор Центрального телевидения, ведущий программ «Время» и «Голубой огонек» Евгений Суслов умер в пятницу в возрасте 81 года.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Белорусов вдруг стали считать сексуальными в Twitter. Что происходит?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.02.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика