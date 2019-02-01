Умер диктор Центрального телевидения, ведущий программ «Время» и «Голубой огонек» Евгений Суслов

Диктор Центрального телевидения, ведущий программ «Время» и «Голубой огонек» Евгений Суслов умер в пятницу в возрасте 81 года. Об этом сообщила диктор и телеведущая Алла Данько.



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«Сегодня умер Евгений Суслов — диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР. Скорбим», — написала она на своей странице в Facebook.

По словам Данько, в последнее время Суслов тяжело болел. Отпевание состоится в понедельник в Елоховском соборе Москвы.

Суслов родился 10 октября 1937 года. В 1962 году он начал работать диктором на Центральном телевидении. Суслов в том числе вел трансляции военных парадов, праздничных демонстраций и других мероприятий. Он проработал на телевидении более 30 лет.