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Умер диктор Центрального телевидения, ведущий программ «Время» и «Голубой огонек» Евгений Суслов
02.02.2019 13:22 — Новости Культуры | Tut.by
Диктор Центрального телевидения, ведущий программ «Время» и «Голубой огонек» Евгений Суслов умер в пятницу в возрасте 81 года. Об этом сообщила диктор и телеведущая Алла Данько.
«Сегодня умер Евгений Суслов — диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР. Скорбим», —
По словам Данько, в последнее время Суслов тяжело болел. Отпевание состоится в понедельник в Елоховском соборе Москвы.
Суслов родился 10 октября 1937 года. В 1962 году он начал работать диктором на Центральном телевидении. Суслов в том числе вел трансляции военных парадов, праздничных демонстраций и других мероприятий. Он проработал на телевидении более 30 лет.
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Диктор Центрального телевидения, ведущий программ «Время» и «Голубой огонек» Евгений Суслов умер в пятницу в возрасте 81 года.
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