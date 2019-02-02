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Два «чертовых колеса», уличный бильярд и танцплощадка-«зверинец». Какими были парки в Витебске

03.02.2019 08:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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В этом году исполнится 55 лет, как в Витебске создали объединенную дирекцию парков культуры и отдыха. В ноябре 1964 года в нее вошли старейший парк города — имени Фрунзе, недавно созданный Мазурино и парк имени Ленина (находился на месте зоопарка и принадлежал гарнизонному Дому офицеров), рассказывают «Витебские вести».


Цветочная клумба в парке имени Ленина. 1963 год

Начало

Старожил Витебска Семен Дынкин в 1961-м пришел в парк имени Фрунзе инструктором физкультуры. Он вспоминает, что тогда же на должность массовика-затейника сюда устроилась Мария Маевская (в замужестве Шидловская). Директором являлся отставной военный Николай Середа, через три года возглавивший объединенную дирекцию парков. Администрация парка размещалась тогда в цокольном этаже бывшего здания горисполкома (сейчас здесь находится Комитет госконтроля области).

В 1960-х центральный парк города, занимавший склоны Витьбы в треугольнике между улицей Ленина и проспектом Фрунзе, украшали декоративные скульптуры: пионеры, девушки-спортсменки, олени, собаки, львы. Здесь играли в бильярд, шахматы и шашки, в беседке-читальне находились книги и периодическая печать.

Зимой небольшое помещение для поста милиции «переквалифицировалось» в лыжную базу. Желающие брали лыжи с мягким креплением и катались в парке либо отправлялись к Лучосе. Достаточно популярным было кафе.

«Прогулки по незнакомому Витебску». Как выглядели парки и клумбы в городе полвека назад

Танцы на свежем воздухе

Но самым посещаемым местом являлась танцплощадка (сейчас здесь фонтан), почему-то называемая в народе «зверинцем». В теплый период три дня танцы проводили под музыку духовых оркестров, и еще три вечера звучала фонограмма.

Люди с удовольствием танцевали под популярные мелодии. Многим запомнился военный оркестр под управлением дирижера Зарецкого, исполнявшего как инструментальные композиции, так и аккомпанировавшего солистам. Позже дирижер пошел на повышение в Минск.

Танцевальные веранды также были в парке имени Ленина и на улице Калинина возле нынешней площади Тысячелетия. Молодежь ходила на дискотеки и в парк Железнодорожников. В свое время он носил имя Лазаря Кагановича, в 1930-х возглавлявшего народный комиссариат путей сообщения. После переименования горожане называли парк Каганы.

На концерт в Зеленый театр

В 1960-х годах самым вместительным концертным залом в Витебске был Летний театр, стоявший на Кстовской горе (теперь здесь КЗ «Витебск») на территории парка имени Фрунзе. Жители областного центра также называли его Зеленым театром из-за окраски стен. В помещении могло разместиться 700−800 зрителей. Когда не было крыши, они сидели на лавках и в случае дождя укрывались зонтиками. С возведением перекрытия появились более комфортабельные кресла.


1980-е годы. Вид на бывшую СШ № 15 и «зеленый театр». Фото: Эдуард Поляк

Сюда приезжали известные творческие коллективы и артисты. Например, кукольный театр Сергея Образцова, в труппе которого работал Зиновий Гердт, показывал знаменитый спектакль «Необыкновенный концерт». Пели Виктор Вуячич и Майя Кристалинская. В составе грузинского ансамбля «Орэра» играл на ударных инструментах и пел Вахтанг Кикабидзе.

С творческими вечерами выступали киноартисты Николай Крючков, Марк Бернес, Лариса Ладынина. Злобо­дневные монологи и сатирические куплеты исполнял популярный в то время артист эстрады Николай Смирнов-Сокольский.

Бывал в Летнем театре и знаменитый чеченский танцор Махмуд Эсамбаев. Семену Дынкину запомнился курьез, связанный с создателем первой в СССР сольной программы «Танцы народов мира». Махмуд Эсамбаев танцевал в Летнем театре босиком, поэтому на сцене зачищали доски, чтобы не было ни сучка, ни задоринки. Артист пожаловался, что ему мешает сквозняк — пришлось вызвать пожарных, чтобы зашили щели. В гримерке для танцора приехавшая с ним женщина варила кашу.

В Летнем театре также проходили киносеансы.

Проводы зимы

После создания объединенной дирекции парков стали активно использоваться возможности Мазурино. В частности, тут создали базу проката «Здоровье» (длинное одноэтажное здание сохранилось и теперь). Во временное пользование можно было взять лыжи с жестким креплением (всего насчитывалось 500 пар), финские сани (100), футбольные и волейбольные мячи, сетку и ракетки для настольного тенниса, шашки, шахматы и часы к ним.

Каждое воскресенье организовывали день коллективного отдыха. Трудовые коллективы проводили здесь профессиональные праздники и спартакиады. Работали «Поляны интересных встреч», куда приглашали известных людей — своих и приезжих.

Одним из самых больших праздников были проводы зимы и встреча весны.


Фото из альбома «Віцебск» издательства «Беларусь», 1982 год.

4 марта 1969 года областная газета «Віцебскі рабочы» сообщала: «Поўдзень, гучаць фанфары. На адкрытай эстрадзе пачалося тэатралізаванае прадстаўленне. Удзельнічаюць артысты дзяржаўнага драмтэатра імя Якуба Коласа і калектывы мастацкай самадзейнасці. Выступаюць чытальнікі, спевакі, танцоры. Са сцэны гучаць вершы і песні, прысвечаныя вялікаму Леніну, сацыялістычнай радзіме. „Песня аб Леніне“ Віктара Гарбатоўскага была выканана народным хорам рускай песні фабрыкі „КІМ“. Многа апладысментаў дасталася і выканаўцы народных песень работніцы фабрыкі „Сцяг індустрыялізацыі“ Людміле Нікулінай. Цёпла сустрэлі віцябляне свайго старога сябра Несцерку. Яго ролю па-майстэрску выканаў народны артыст рэспублікі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР Ф. І. Шмакаў».

Затем с песнями к эстраде направились Дед Мороз со Снегурочкой, красавица Весна, доктор Айболит со своими пациентами, матрешки, поварята, клоуны. Начались марш-парад и сюжетные представления костюмированных групп. Для детей организовали утренник «Мы внуки Ильича». Состоялись различные соревнования и народные игры. На заснеженном льду Западной Двины сыграли футболисты команды мастеров класса «Б» «Двина».

У костра выступали духовые оркестры. Работники торговли, переодетые в коробейников и лоточников, продавали горячие пирожки и сосиски, леденцы и пряники, бублики и сушки, апельсины и яблоки. Желающие могли отведать блинов, шашлыков, чая из самовара. Приз фестиваля выиграла библиотекарь завода имени Кирова Галина Макеенко, которая точнее всех ответила на вопросы зимней викторины. Затем в небо поднялись ракеты праздничного фейерверка.

Заплыв на Двине

Утром 5 декабря 1965 года, в День Конституции, объединенная дирекция парков организовала показательный заплыв моржей на Западной Двине. Из Минска приехали девять любителей зимнего плавания, к ним присоединился житель Витебска Олег Арестов.

Моржи по очереди проплыли 25 м. После окончания мероприятия мастер Минского радиозавода Феликс Гречанников заявил корреспонденту «Віцебскага рабочага»: «Усе рабочыя майго ўчастка займаюцца зімовым плаваннем. Здароўе іх пасля гэтага значна палепшылася. Павысілася і прадукцыйнасць працы». О полезности ледяной ванны говорил и 27-летний Леонид Петрович, которого долго мучил радикулит и ни одно лекарство не приносило облегчения.

«Зімовае плаванне добра вылечвае таксама ад нервовых захворванняў, гіпертаніі і астмы. І, вядома, у маржоў выпрацоўваецца імунітэт да розных прастуд. Добрым словам зімовае купанне ўспамінаюць і былыя алкаголікі, якія, займаючыся ім, перасталі ўжываць спіртныя напіткі. Будзем спадзявацца, што сям’я віцебскіх маржоў значна папоўніцца, і ў паказальным заплыве, які трэба зрабіць традыцыйным, прымуць удзел дзясяткі віцяблян», — заключает корреспондент газеты.

Улица на улицу

Всесоюзный турнир по хоккею среди детских команд отсчитывает свою историю с 8 декабря 1964 года, когда в «Пионерской правде» опубликовали призыв «На старт, друзья! „Золотая шайба“ зовет».

Семен Дынкин вспоминает, что тогда хоккей имел невероятную популярность не только среди детей, но и взрослых. В городе насчитывалось около 40 коробок, пусть и не все были стандартными. Играли двор на двор, улица на улицу.

В январе 1966-го «Віцебскі рабочы» сообщал: «Дзясяткі хакейных каманд хлопчыкаў 1951−1953 гадоў нараджэння домакіраўніцтваў Віцебска ўдзельнічалі ў розыгрышы прыза „Залатая шайба“, устаноўленага аб’яднанай дырэкцыяй паркаў горада. Толькі ў фінальных гульнях удзельнічала 40 каманд».

В матче за первое место дружина домоуправления № 3 (ее представляли ученики СШ № 29 и № 4) обыграла соперников из домо­управления № 4 со счетом 4:0. Победители получили путевку в Минск на розыгрыш республиканского первенства.

За организацию турниров администрация объединенной дирекции парков культуры и отдыха получила в 1960-х благодарность от председателя клуба «Золотая шайба», знаменитого тренера Анатолия Тарасова.

Любимый аттракцион

«Но ты помнишь, как давно, по весне мы на чертовом крутились колесе», — это слова из песни, написанной в 1968-м Арно Бабаджаняном на слова Евгения Евтушенко. Исполненная Муслимом Магомаевым, она сразу пошла в народ, потому что аттракцион «Колесо обозрения» был самым романтичным и любимым.

В «Мазурино» было два «чертовых колеса» — побольше и поменьше.


Фото из альбома «Віцебск» издательства «Беларусь», 1982 год.

По словам Семена Дынкина, однажды пропало электричество, и аттракцион пришлось крутить вручную, чтобы снять людей. К середине 1980-х «чертовы колеса» поизносились, и их снесли. Новый аттракцион планировали поставить на Кстовской горе, даже завезли оборудование. Однако на этом месте вскоре начали строить Дворец культуры работников легкой промышленности (нынешний КЗ «Витебск»).

***

Работу объединенной дирекции парков культуры и отдыха отмечали и на всесоюзном уровне. В 1967 году троих сотрудников наградили почетным адресом, подписанным министром культуры СССР Екатериной Фурцевой и главным редактором газеты «Известия» Львом Толкуновым, за заслуги в организации культурного отдыха трудящихся и активное участие во Всесоюзном смотре работы парков. Вскоре Семену Дынкину переводом из Центрального парка имени Горького в Москве пришла денежная премия в размере 20 рублей.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В 1960-х центральный парк города, занимавший склоны Витьбы в треугольнике между улицей Ленина и проспектом Фрунзе, украшали декоративные скульптуры: пионеры,...
 
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