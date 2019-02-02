Стали известны победители конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов Пинского района

На Пинщине подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов административно-хозяйственного назначения и подворий граждан. Коллективы каких предприятий и учреждений подошли к делу наиболее творчески? Кто из жителей сельсоветов удивил односельчан праздничным убранством своего двора? Представляем вашему вниманию итоги красивого соревнования.
Среди объектов административно-хозяйственного назначения:
Березовичский сельсовет:
1 место – Березовичский сельисполком;
2 место – ГУО «Березовичский ясли-сад Пинского района»;
3 место – Березовичский сельский Дом культуры.
Бобриковский сельсовет:
1 место – Бобриковский сельский исполнительный комитет.
Дубойский сельсовет:
1 место – Дубойский сельисполком;
2 место – Кончицкое лесничество ГЛХУ «Пинский лесхоз»;
3 место – магазин деревни Дубое.
Загородский сельсовет:
1 место – ГУО «Погост-Загородский ясли-сад»;
2 место – Погост-Загородская хлебопекарня Пинского райпо;
3 место – ГУО «Вязский ясли-сад».
Ласицкий сельсовет:
1 место – административное здание ОАО «Ласицк»;
2 место – ГУО «Ласицкая средняя школа»;
3 место – Ласицкий центральный сельский Дом культуры.
Логишинский сельсовет:
1 место – УСО «Логишинский Дом милосердия»;
2 место – ГУО «Логишинская средняя школа»;
3 место – Логишинский участок КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» (здание КБО) и Логишинская городская больница.
Лопатинский сельсовет:
1 место – административное здание ОАО «Лопатино» и Лопатинского сельисполкома;
2 место – Лемешевичская участковая больница;
3 место – Лопатинский сельский Дом культуры.
Молотковичский сельсовет:
1 место – Молотковичский сельисполком;
2 место – филиал КУП «Брестоблдорстрой» Пинское ДРСУ-104;
3 место – ОАО «Пинский мехтранс».
Мерчицкий сельсовет:
1 место – Центр традиционной культуры и быта «Спадчына Палесся».
Оснежицкий сельсовет:
1 место – Оснежицкий сельисполком;
2 место – районный центр культуры и досуга аг. Оснежицы;
3 место – КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» (база в д. Посеничи).
Оховский сельсовет:
1 место – ГУО «Кошевичский ясли-сад»;
2 место – Кошевичский сельский Дом культуры;
3 место – Оховская участ-ковая больница.
Парохонский сельсовет:
1 место – торговый центр ОАО «Парохонское»;
2 место – Парохонский сельский Центр культуры и досуга;
3 место – ГУО «Парохонский ясли-сад».
Пинковичский сельсовет:
1 место – филиал ПМК-58 ОАО «Пинскводстрой»;
2 место – ГУО «Центр творчества детей и молодежи Пинского района»;
3 место – ГУ «Пинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов».
Поречский сельсовет:
1 место – Поречский цент-ральный сельский Дом культуры;
2 место – ГУО «Тобульская средняя школа»;
3 место – ГУО «Поречская базовая школа имени Евгении Янищиц».
Среди частных подворий:
Березовичский сельсовет:
1 место – Грицук Михаил Андреевич (д. Березовичи, ул. Ленина, д. 21);
2 место – Чижевский Николай Николаевич (д. Тепенец, ул. Советская, д. 33);
3 место – Куприянчик Ирина Константиновна (д. Березовичи, ул. Садовая, д. 10).
Бобриковский сельсовет:
1 место – Суховерхий Владимир Адамович (д. Доброславка, ул. Гагарина, д. 66);
2 место – Кулеш Геннадий Михайлович (д. Доброславка, ул. Гагарина, д. 63а).
Боричевичский сельсовет:
1 место – Сидорчук Николай Александрович (д. Боричевичи, ул. Цветочная, д. 4);
2 место – Каллаур Николай Михайлович (д. Боричевичи, ул. Лесная, д. 4);
3 место – Вакулич Валерий Иванович (д. Боричевичи, ул. Центральная, д. 1Г) и Болог Светлана Алексеевна (д. Боричевичи, ул. Центральная, д. 1Р).
Валищенский сельсовет:
1 место – Андриевич Галина Григорьевна (аг. Валище, пер. Садовый, д. 18);
2 место – Вакульчик Геннадий Адамович (д. Клетная, ул. Лесная, д. 6);
3 место – Юшкевич Геннадий Михайлович (д. Клетная, ул. Центральная, д. 62а).
Городищенский сельсовет:
1 место – Кулев Виктор Анатольевич (д. Высокое, ул. Лунинецкая, д. 11а);
2 место – Кудряшов Виктор Викторович (д. Почапово, ул. Зеленая, д. 7);
3 место – Жуковин Сергей Николаевич (д. Почапово, ул. Клубная, д. 2а).
Дубойский сельсовет:
1 место – Аничкин Александр Николаевич (д. Дубое, ул. Лесная, д. 11);
2 место – Мельник Татьяна Марковна (д. Дубое, ул. Колхозная, д. 2);
3 место – Секретарева Валентина Владимировна (д. Дубое, ул. Суворова, д. 2).
Загородский сельсовет:
1 место – Драчук Сергей Владимирович (д. Погост-Загородский, ул. Советская, д. 22);
2 место – Козубовская Наталья Ивановна (д. Камень, ул. 50 лет БССР, д. 31, кв. 2);
3 место – Пошелюк Андрей Иванович (д. Погост-Загородский, ул. Ленина, д. 4).
Каллауровичский сельсовет:
1 место – Хомич Александр Данилович (д. Каллауровичи, ул. Знаменская, д. 7);
2 место – Чижевская Мария Ивановна (д. Гольцы, ул. Школьная, д. 8).
Ласицкий сельсовет:
1 место – Садовская Светлана Витальевна (д. Ласицк, ул. Школьная, д. 22);
2 место – Бибко Юрий Николаевич (д. Ласицк, ул. С. Рогаля, д. 16);
3 место – Самуйлик Виталий Сергеевич (д. Ласицк, ул. Советская, д. 24).
Логишинский сельсовет:
1 место – Сенковский Александр Владиславович (г.п. Логишин, ул. Советская, 31);
2 место – Гринько Василий Васильевич (г.п. Логишин, ул. Заводская, д. 2);
3 место – Припутневич Вячеслав Михайлович (г.п. Логишин, ул. Ленина, д. 116).
Лопатинский сельсовет:
1 место – Новак Александр Николаевич (д. Лемешевичи, ул. Молодежная, д. 12);
2 место – Ковальчук Евгений Евстафьевич (д. Лемешевичи, ул. Молодежная, д. 10);
3 место – Барановская Марина Евгеньевна (д. Лемешевичи, ул. Пионерская, д. 53).
Лыщенский сельсовет:
1 место – Колб-Селецкие Ирина Яковлевна и Михаил Германович (д. Лыще, ул. Чекана, д. 79);
2 место – Лодыга Татьяна Григорьевна и Леонид Константинович (д. Заборовцы, ул. Центральная, д. 93а);
3 место – Вильковская София Степановна (д. Пучины, ул. Колхозная, д. 4).
Молотковичский сельсовет:
1 место – Святощик Игорь Николаевич (аг. Молотковичи, ул. Морозова, д. 25);
2 место – Кондратюк Валентина Николаевна (д. Домашицы, ул. Советская, д. 3);
3 место – Туник Василий Романович (аг. Молотковичи, ул. 17 Сентября, д. 4).
Новодворский сельсовет:
1 место – Дайко Василий Степанович (д. Стошаны, ул. Советская, д. 42);
2 место – Войтко Василий Евгеньевич (д. Стошаны, ул. Топольная, д. 3А);
3 место – Ребковец Анатолий Андреевич (д. Чухово, пер. Заслонова, д. 11).
Оснежицкий сельсовет:
1 место – Леонюк Денис Игоревич (д. Галево, ул. Солнечная, д. 1);
2 место – Полюхович Лариса Федоровна (д. Галево, ул. Солнечная, д. 3);
3 место – Гаврилович Эдуард Иванович (д. Галево, ул. Солнечная, д. 5).
Оховский сельсовет:
1 место – Колб Эдуард Васильевич (д. Кошевичи, ул. Центральная, д. 45);
2 место – Стеценко Зинаида Михайловна (д. Кошевичи, ул. Центральная, д. 39);
3 место – Митушкова Наталья Александровна (аг. Охово, ул. Ленина, д. 84).
Пинковичский сельсовет:
1 место – Плотникова Зоя Васильевна (д. Пинковичи, ул. Я. Коласа, д. 79а);
2 место – Лосич Валерий Павлович (д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, д. 34а);
3 место – Сахнюк Валентина Владимировна (д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, д. 40, кв. 2).
Плещицкий сельсовет:
1 место – Гинько Елена Александровна (аг. Плещицы, ул. Новоселов, д. 8);
2 место – Романович Екатерина Петровна (аг. Плещицы, ул. Полесская, д. 8);
3 место – Полховская Надежда Васильевна (аг. Плещицы, ул. Луговая, д. 9).
Поречский сельсовет:
1 место – Голета Елена Иосифовна (д. Тобулки, ул. Южная, д. 33);
2 место – Бахур Александр Павлович (д. Тобулки, ул. Бочная, д. 9);
3 место – Осипчук Сергей Владимирович (д. Поречье, ул. Новая, д. 12-2).
Ставокский сельсовет:
1 место – Новик Александр Александрович (д. Красиево, ул. Зеленая, д. 40а);
2 место – Зубко Татьяна Васильевна (д. Ченчицы, ул. Советская, д. 19) и Дмитрук Надежда Ивановна (д. Кривчицы, ул. Полесская, д. 78);
3 место – Степанюк Татьяна Николаевна (д. Ченчицы, ул. Солнечная, д. 34) и Масляк Максим Васильевич (д. Кривчицы, ул. Полесская, д. 9а).
Сошненский сельсовет:
1 место – Стоян Алена Валерьевна (аг. Сошно, ул. Западная, д. 31);
2 место – Стоян Лидия Геннадьевна (аг. Сошно, ул. Западная, д. 17);
3 место – Ковалевич Василий Дмитриевич (аг. Сошно, ул. Молодежная, д. 8).
Хойновский сельсовет:
1 место – Арашкевич Петр Петрович (аг. Жидче, ул. Центральная, д. 60);
2 место – Шукалович Жанна Семеновна (д. Хойно, ул. Северная, д. 28);
3 место – Барашко Олег Степанович (д. Малая Вулька, ул. Южная, д. 26).