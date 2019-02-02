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Стали известны победители конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов Пинского района

03.02.2019 — Новости Культуры | Полесская правда  
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На Пинщине подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов административно-хозяйственного назначения и подворий граждан. Коллективы каких предприятий и учреждений подошли к делу наиболее творчески? Кто из жителей сельсоветов удивил односельчан праздничным убранством своего двора? Представляем вашему вниманию итоги красивого соревнования.

Стали известны победители конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов Пинского района

Среди объектов административно-хозяйственного назначения:

Березовичский сельсовет:

  • 1 место – Березовичский сельисполком;
  • 2 место – ГУО «Березовичский ясли-сад Пинского района»;
  • 3 место – Березовичский сельский Дом культуры.

Бобриковский сельсовет:

  • 1 место – Бобриковский сельский исполнительный комитет.

Дубойский сельсовет:

  • 1 место – Дубойский сельисполком;
  • 2 место – Кончицкое лесничество ГЛХУ «Пинский лесхоз»;
  • 3 место – магазин деревни Дубое.

Загородский сельсовет:

  • 1 место – ГУО «Погост-Загородский ясли-сад»;
  • 2 место – Погост-Загородская хлебопекарня Пинского райпо;
  • 3 место – ГУО «Вязский ясли-сад».

Ласицкий сельсовет:

  • 1 место – административное здание ОАО «Ласицк»;
  • 2 место – ГУО «Ласицкая средняя школа»;
  • 3 место – Ласицкий центральный сельский Дом культуры.

Логишинский сельсовет:

  • 1 место – УСО «Логишинский Дом милосердия»;
  • 2 место – ГУО «Логишинская средняя школа»;
  • 3 место – Логишинский участок КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» (здание КБО) и Логишинская городская больница.

Лопатинский сельсовет:

  • 1 место – административное здание ОАО «Лопатино» и Лопатинского сельисполкома;
  • 2 место – Лемешевичская участковая больница;
  • 3 место – Лопатинский сельский Дом культуры.

Молотковичский сельсовет:

  • 1 место – Молотковичский сельисполком;
  • 2 место – филиал КУП «Брестоблдорстрой» Пинское ДРСУ-104;
  • 3 место – ОАО «Пинский мехтранс».

Мерчицкий сельсовет:

  • 1 место – Центр традиционной культуры и быта «Спадчына Палесся».

Оснежицкий сельсовет:

  • 1 место – Оснежицкий сельисполком;
  • 2 место – районный центр культуры и досуга аг. Оснежицы;
  • 3 место – КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» (база в д. Посеничи).

Оховский сельсовет:

  • 1 место – ГУО «Кошевичский ясли-сад»;
  • 2 место – Кошевичский сельский Дом культуры;
  • 3 место – Оховская участ-ковая больница.

Парохонский сельсовет:

  • 1 место – торговый центр ОАО «Парохонское»;
  • 2 место – Парохонский сельский Центр культуры и досуга;
  • 3 место – ГУО «Парохонский ясли-сад».

Пинковичский сельсовет:

  • 1 место – филиал ПМК-58 ОАО «Пинскводстрой»;
  • 2 место – ГУО «Центр творчества детей и молодежи Пинского района»;
  • 3 место – ГУ «Пинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Поречский сельсовет:

  • 1 место – Поречский цент-ральный сельский Дом культуры;
  • 2 место – ГУО «Тобульская средняя школа»;
  • 3 место – ГУО «Поречская базовая школа имени Евгении Янищиц».

Среди частных подворий:

Березовичский сельсовет:

  • 1 место – Грицук Михаил Андреевич (д. Березовичи, ул. Ленина, д. 21);
  • 2 место – Чижевский Николай Николаевич (д. Тепенец, ул. Советская, д. 33);
  • 3 место – Куприянчик Ирина Константиновна (д. Березовичи, ул. Садовая, д. 10).

Бобриковский сельсовет:

  • 1 место – Суховерхий Владимир Адамович (д. Доброславка, ул. Гагарина, д. 66);
  • 2 место – Кулеш Геннадий Михайлович (д. Доброславка, ул. Гагарина, д. 63а).

Боричевичский сельсовет:

  • 1 место – Сидорчук Николай Александрович (д. Боричевичи, ул. Цветочная, д. 4);
  • 2 место – Каллаур Николай Михайлович (д. Боричевичи, ул. Лесная, д. 4);
  • 3 место – Вакулич Валерий Иванович (д. Боричевичи, ул. Центральная, д. 1Г) и Болог Светлана Алексеевна (д. Боричевичи, ул. Центральная, д. 1Р).

Валищенский сельсовет:

  • 1 место – Андриевич Галина Григорьевна (аг. Валище, пер. Садовый, д. 18);
  • 2 место – Вакульчик Геннадий Адамович (д. Клетная, ул. Лесная, д. 6);
  • 3 место – Юшкевич Геннадий Михайлович (д. Клетная, ул. Центральная, д. 62а).

Городищенский сельсовет:

  • 1 место – Кулев Виктор Анатольевич (д. Высокое, ул. Лунинецкая, д. 11а);
  • 2 место – Кудряшов Виктор Викторович (д. Почапово, ул. Зеленая, д. 7);
  • 3 место – Жуковин Сергей Николаевич (д. Почапово, ул. Клубная, д. 2а).

Дубойский сельсовет:

  • 1 место – Аничкин Александр Николаевич (д. Дубое, ул. Лесная, д. 11);
  • 2 место – Мельник Татьяна Марковна (д. Дубое, ул. Колхозная, д. 2);
  • 3 место – Секретарева Валентина Владимировна (д. Дубое, ул. Суворова, д. 2).

Загородский сельсовет:

  • 1 место – Драчук Сергей Владимирович (д. Погост-Загородский, ул. Советская, д. 22);
  • 2 место – Козубовская Наталья Ивановна (д. Камень, ул. 50 лет БССР, д. 31, кв. 2);
  • 3 место – Пошелюк Андрей Иванович (д. Погост-Загородский, ул. Ленина, д. 4).

Каллауровичский сельсовет:

  • 1 место – Хомич Александр Данилович (д. Каллауровичи, ул. Знаменская, д. 7);
  • 2 место – Чижевская Мария Ивановна (д. Гольцы, ул. Школьная, д. 8).

Ласицкий сельсовет:

  • 1 место – Садовская Светлана Витальевна (д. Ласицк, ул. Школьная, д. 22);
  • 2 место – Бибко Юрий Николаевич (д. Ласицк, ул. С. Рогаля, д. 16);
  • 3 место – Самуйлик Виталий Сергеевич (д. Ласицк, ул. Советская, д. 24).

Логишинский сельсовет:

  • 1 место – Сенковский Александр Владиславович (г.п. Логишин, ул. Советская, 31);
  • 2 место – Гринько Василий Васильевич (г.п. Логишин, ул. Заводская, д. 2);
  • 3 место – Припутневич Вячеслав Михайлович (г.п. Логишин, ул. Ленина, д. 116).

Лопатинский сельсовет:

  • 1 место – Новак Александр Николаевич (д. Лемешевичи, ул. Молодежная, д. 12);
  • 2 место – Ковальчук Евгений Евстафьевич (д. Лемешевичи, ул. Молодежная, д. 10);
  • 3 место – Барановская Марина Евгеньевна (д. Лемешевичи, ул. Пионерская, д. 53).

Лыщенский сельсовет:

  • 1 место – Колб-Селецкие Ирина Яковлевна и Михаил Германович (д. Лыще, ул. Чекана, д. 79);
  • 2 место – Лодыга Татьяна Григорьевна и Леонид Константинович (д. Заборовцы,  ул. Центральная, д. 93а);
  • 3 место – Вильковская София Степановна (д. Пучины, ул. Колхозная, д. 4).

Молотковичский сельсовет:

  • 1 место – Святощик Игорь Николаевич (аг. Молотковичи, ул. Морозова, д. 25);
  • 2 место – Кондратюк Валентина Николаевна (д. Домашицы, ул. Советская, д. 3);
  • 3 место – Туник Василий Романович (аг. Молотковичи, ул. 17 Сентября, д. 4).

Новодворский сельсовет:

  • 1 место – Дайко Василий Степанович (д. Стошаны, ул. Советская, д. 42);
  • 2 место – Войтко Василий Евгеньевич (д. Стошаны, ул. Топольная, д. 3А);
  • 3 место – Ребковец Анатолий Андреевич (д. Чухово, пер. Заслонова, д. 11).

Оснежицкий сельсовет:

  • 1 место – Леонюк Денис Игоревич (д. Галево, ул. Солнечная, д. 1);
  • 2 место – Полюхович Лариса Федоровна (д. Галево, ул. Солнечная, д. 3);
  • 3 место – Гаврилович Эдуард Иванович (д. Галево, ул. Солнечная, д. 5).

Оховский сельсовет:

  • 1 место – Колб Эдуард Васильевич (д. Кошевичи, ул. Центральная, д. 45);
  • 2 место – Стеценко Зинаида Михайловна (д. Кошевичи, ул. Центральная, д. 39);
  • 3 место – Митушкова Наталья Александровна (аг. Охово, ул. Ленина, д. 84).

Пинковичский сельсовет:

  • 1 место – Плотникова Зоя Васильевна (д. Пинковичи, ул. Я. Коласа, д. 79а);
  • 2 место – Лосич Валерий Павлович (д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, д. 34а);
  • 3 место – Сахнюк Валентина Владимировна (д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, д. 40, кв. 2).

Плещицкий сельсовет:

  • 1 место – Гинько Елена Александровна (аг. Плещицы, ул. Новоселов, д. 8);
  • 2 место – Романович Екатерина Петровна (аг. Плещицы, ул. Полесская, д. 8);
  • 3 место – Полховская Надежда Васильевна (аг. Плещицы, ул. Луговая, д. 9).

Поречский сельсовет:

  • 1 место – Голета Елена Иосифовна (д. Тобулки, ул. Южная, д. 33);
  • 2 место – Бахур Александр Павлович (д. Тобулки, ул. Бочная, д. 9);
  • 3 место – Осипчук Сергей Владимирович (д. Поречье, ул. Новая, д. 12-2).

Ставокский сельсовет:

  • 1 место – Новик Александр Александрович (д. Красиево, ул. Зеленая, д. 40а);
  • 2 место – Зубко Татьяна Васильевна (д. Ченчицы, ул. Советская, д. 19) и Дмитрук Надежда Ивановна (д. Кривчицы, ул. Полесская, д. 78);
  • 3 место – Степанюк Татьяна Николаевна (д. Ченчицы, ул. Солнечная, д. 34) и Масляк Максим Васильевич (д. Кривчицы, ул. Полесская, д. 9а).

Сошненский сельсовет:

  • 1 место – Стоян Алена Валерьевна (аг. Сошно, ул. Западная, д. 31);
  • 2 место – Стоян Лидия Геннадьевна (аг. Сошно, ул. Западная, д. 17);
  • 3 место – Ковалевич Василий Дмитриевич (аг. Сошно, ул. Молодежная, д. 8).

Хойновский сельсовет:

  • 1 место – Арашкевич Петр Петрович (аг. Жидче, ул. Центральная, д. 60);
  • 2 место – Шукалович Жанна Семеновна (д. Хойно, ул. Северная, д. 28);
  • 3 место – Барашко Олег Степанович (д. Малая Вулька, ул. Южная, д. 26).

Подготовила Екатерина АБРАМЧУК.

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