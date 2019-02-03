Рейс 7841. «Минск - Ленинград». История выжившей в авиакатастрофе 1985 года

1 февраля 1985 года в Минской области произошла крупная авиакатастрофа. В результате отказа обоих двигателей самолет ТУ-134АК авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс 7841 Минск — Ленинград, упал в лесу недалеко от Минска, в районе деревни Нежевка. При падении и столкновении с деревьями лайнер разрушился и сгорел, в результате чего погибли 58 из 80 пассажиров и членов экипажа. С выжившей пассажиркой Ириной Королевой, по мужу Эпштейн, издание «Аргументы и факты» не так давно встретилось в Калифорнии (США), в маленьком городке Сан-Рамон, где она много лет живет вместе со своей семьей.



Фото: aif.by

Билет в подарок

Ранним февральским утром того года Ирина ехала в аэропорт «Минск-2». Легкие снежинки липли к стеклам автомобиля и сразу превращались в капли, сбегающие куда-то вниз. Ей показалось, они были похожи на слезы. За рулем был ее отец, бесконечно любимый и, конечно же, бесконечно любящий. Это ему в профсоюзном комитете на заводе дали путевку в Ленинград, а он решил подарить ее своей дочери.

Она смотрела через окно на мокрое темное утро и думала о том, как же прекрасна эта жизнь. Ей всего 19 лет, у нее все хорошо и все впереди: «круглая», как в те времена говорили, отличница, золотые медали и победы на всевозможных олимпиадах, легкое поступление на факультет прикладной математики, интересные сокурсники и, более того, где-то на горизонте — зарождающиеся романтические отношения с молодым человеком, благородным и интересным. А еще подарок от родителей — 4 месяца назад родился брат Сережа. Она думала: как же хорошо, что в ее жизни еще не было никаких потерь.

1985 год, Ирина Королева, Минск. Фото: aif.by

На месте нынешнего терминала национального аэропорта «Минск-2» в те времена стоял большой ангар, в котором и проводились процедуры досмотра и посадки пассажиров на вылетающие самолеты. Отец высадил ее у входа, попрощался и, пожелав дочери интересного путешествия, поехал обратно в город.

В зале ожидания она тут же встретила знакомых и познакомилась с их друзьями. По летному полю шли пешком, укрываясь от мокрого колючего снега, а в самолет, как в сельский автобус, заваливались гурьбой, шутя и смеясь. Ее место было в середине салона.

Земля в иллюминаторе

— Ирка, — откуда-то из хвоста самолета позвал ее приятель. — Иди к нам, тут есть свободное кресло.

Девушка, недолго думая, согласилась и пересела. Тогда еще никто не знал: не сделай она этого, ее судьба могла быть совсем иной.

Из динамиков в пассажирском салоне доносилась популярная в то время песня «Земля в иллюминаторе». Настроение у всех было прекрасное, впереди ждала встреча с Ленинградом, одним из красивейших городов Советского Союза.

Лайнер вырулил на взлетную полосу, командир экипажа пожелал всем хорошего полета, и воздушное судно взлетело в серое и облачное зимнее небо.

Она не сразу поняла, что произошло. Запомнила только, что перед тряской и паникой в салоне самолета внезапно стало очень тихо, даже перестал плакать ребенок, сидящий вместе с родителями на соседнем ряду.

— Мы падаем, — прошептал кто-то рядом.

Трагический рок

Самолет не успел набрать полетную высоту, оторвался от земли не более чем на 50 метров, когда внезапно, без всяких объяснимых причин перестал работать один двигатель. Возник крен на левую сторону. Экипаж выравнивает машину, убирает закрылки и докладывает диспетчеру о намерении вернуться на Минский аэродром. Тем временем самолет уже летит на высоте 240 метров со скоростью 325 км/час. А еще через полторы минуты раздались хлопки из второго двигателя, обороты в нем упали, и он тоже остановился. О возвращении обратно уже не могло быть и речи.

Чтобы избежать пикирования, командир постепенно снижает скорость полета практически планирующего лайнера. На высоте 100 метров Ту-134 выходит из облаков, и пилоты видят внизу лес. Экипаж принимает решение о вынужденной посадке, штурман даже находит просеку, на которую можно попробовать приземлиться. Но неуправляемая машина на высоте 22 метров мощными крыльями начинает рубить деревья и через несколько секунд врезается в землю, оставив после себя почти полукилометровую новую просеку. От удара лайнер разломался на части: горел отвалившийся нос самолета, горел основной салон, дымилась хвостовая часть. Те, кто летел на первых и последних местах, выжили. Остальные, к сожалению, — нет. И все же, учитывая масштабность катастрофы, их было немало: 22 человека — тех, кого в то зимнее утро не коснулся рок.

Условный вывод

Спасатели нашли упавший самолет не сразу: прошло более 4 часов. Благо в те дни самого морозного месяца стояла оттепель, столь редкая в середине зимы, — выжившие не успели замерзнуть.

— Задняя спинка моего последнего места в хвосте самолета оказалась спасительной, — вспоминает Ирина. — Мое кресло было выше остальных и сломалось от удара лайнера о землю. Спинка-то и закрыла меня от огня, который добирался до этой части развалившегося Ту-134. Потом, уже на земле, когда оставшиеся в живых пассажиры и члены экипажа вытащили меня из горящего салона и отвели в безопасное место, я заметила: мои волосы пахнут гарью и немного обгорели. Я хотела пригладить их, но рука не поднималась. Позже выяснилось — перелом. Хорошо запомнила одного парня: он был пожарным, звали его Валерием. Он летел вместе с женой. Многие, в том числе и я, в первую очередь ему обязаны своим спасением. Почти всех раненых из-под обломков вынес именно он. Какое-то время после трагедии мы общались, но потом связь потерялась. Но я и сейчас с благодарностью вспоминаю его.

Через несколько часов место падения самолета наконец нашли спасатели. Наверное, в то время еще не были созданы специальные подразделения, потому что помогали нам выйти из леса к машинам молодые солдаты. Снега было много, мы по пояс утопали в сугробах, и это было еще одним испытанием.

Долгое время следователи не выносил заключения о причинах падения самолета: шла долгая тяжба между конструкторским бюро Туполева и Белорусским управлением гражданской авиации, в которой первое обвиняло второе в некачественном техобслуживании воздушных судов, а второе винило первое в низкой надежности реактивных двигателей.

Вывод следователей был сформулировал условно: «Причиной катастрофы является отказ двигателей № 1 и 2 после взлета в наборе высоты вследствие попадания на их входы льда, что привело к помпажу, разрушению компрессоров и обгоранию лопаток турбин. Ввиду значительных разрушений самолета и двигателей причину попадания льда определить не представляется возможным».

Забыть, чтобы помнить

После этого были несколько месяцев психологического восстановления, а потом Ирина вышла замуж за того самого благородного и интересного. Родилась дочь, и совсем скоро молодая семья переехала в Калифорнию.

Сегодня, спустя 34 года после трагедии, Ирина Королева счастлива. Любящий и любимый муж, один и на всю жизнь, дети, взрослые и успешные, внуки, обожающие бабушку… Она работает программистом в крупной американской компании, и никто из ее коллег не знает о том, какое тяжелое испытание выпало на ее долю.

Она за все годы, прошедшие с момента катастрофы, ни единого раза, никому не давала интервью на эту тему и, более того, старается ни с кем об этом не говорить. Вместе с семьей она часто путешествует по миру и, когда в очередной раз садится в самолет, никогда не вспоминает тот роковой далекий февраль. Вот только, если куда-то летят ее дети, не может уснуть.