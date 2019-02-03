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Жена выяснила, что муж спас ей жизнь за семь лет до их знакомства
04.02.2019 13:32 — Новости Культуры | Tut.by
Жительница острова Тайвань Линь Сяофэн рассказала своему мужу Лиаму, как 11 лет назад ее спасла донорская кровь (девушка попала в страшную автокатастрофу). Лиам в шутку предположил, что именно он спас свою будущую жену, и это оказалось правдой,
Как оказалось, в то время Лиам действительно периодически сдавал кровь.
Чтобы выяснить правду, супруги обратились в больницу, где лежала Линь. Медики проверили архивы и выяснили, что именно кровь Лиама была перелита Линь. Так что мужчина спас свою будущую жену за семь лет до их знакомства.
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Жительница острова Тайвань Линь Сяофэн рассказала своему мужу Лиаму, как 11 лет назад ее спасла донорская кровь (девушка попала в страшную автокатастрофу). Лиам в...
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