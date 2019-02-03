Жена выяснила, что муж спас ей жизнь за семь лет до их знакомства

Жительница острова Тайвань Линь Сяофэн рассказала своему мужу Лиаму, как 11 лет назад ее спасла донорская кровь (девушка попала в страшную автокатастрофу). Лиам в шутку предположил, что именно он спас свою будущую жену, и это оказалось правдой, пишет chinatimes.com



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Как оказалось, в то время Лиам действительно периодически сдавал кровь.

Чтобы выяснить правду, супруги обратились в больницу, где лежала Линь. Медики проверили архивы и выяснили, что именно кровь Лиама была перелита Линь. Так что мужчина спас свою будущую жену за семь лет до их знакомства.